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影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

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影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億賴姓高中生案今上午9點半於由台中地院開庭，庭訊2個小時辯論終結，審判長林依蓉為釐清夏男有無結婚真意，再次詢問夏為何想和賴男同性婚、有無感情基礎等，夏除不認罪態度也轉趨不耐，一再重複「這些我都跟檢察官講過了」，審判長諭知全案6月28日上午11點宣判。

台中地院今上午9點半開庭，歷時2個小時結束，夏男步出法庭被10多位抗議民眾包圍，大聲對他吼叫「你今天怎麼這麼敢講啊」、「你還執迷不悟啊」，「你的行為讓你的祖先為你蒙羞」，夏快步離去沒有回應，僅回頭看了抗議民眾幾眼就搭上計程車離去。

中院今詢問夏男涉嫌假結婚被素偽造文書罪嫌，夏始終否認犯罪。審判長林依蓉前後詢問他，當時和賴男、賴父辦理土地代書相關見證過程，以及為何要幫賴男保管戶口名簿等，夏除說明外，前前後後說了數次「這些我都已經跟檢察官講過了。」

夏還說，因為賴男已經死亡，他不想去揣測對方的心思，他也不太能用文字把彼此的感受用文字表達出來。

審判長再問，當時為何會想跟賴男結婚？夏說，他預期賴會同意，認為賴也有這樣的想法，自己沒有明說，且當時賴剛喪父，想說2人就自己拿主意去同婚登記。

審判長也問到，為何夏及夏父已經替賴家完成不動產相關事宜後，夏還要幫賴管理財務？夏竟對法官稱「妳講這個很好笑」，他們家是地政、土地開發為業，本就有和開發客戶、建立觀念業務。

至於審判長問夏和賴之間有何感情交往、基礎？夏辯解稱，每個人對結婚主觀感受不同，他不想去自定義，他有理說不清，控訴媒體報導不實、檢察官迫於壓力起訴，外界對他有偏見，難道這樣就判他有罪是文字獄。

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夏男今開完庭後快步走出法院大門搭上計程車離去。記者黃仲裕／攝影
夏男今開完庭後快步走出法院大門搭上計程車離去。記者黃仲裕／攝影
夏男今開完庭被大批民眾包圍，一路被人嗆聲。記者曾健祐／攝影
夏男今開完庭被大批民眾包圍，一路被人嗆聲。記者曾健祐／攝影
夏男今開完庭被大批民眾包圍，一路被人嗆聲。記者黃仲裕／攝影
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假結婚 偽造文書 命案 檢察官

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