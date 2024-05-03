70歲環保公司負責人呂姓男子涉偽造GPS軌跡，蒙蔽環保機關查核，3年間以「跑空單」方式，協助272處營建工地解除廢棄物列管，不法獲利高達5千萬餘元，全案查獲呂男等30人，移送士林地檢署偵辦，檢方也聲請扣押呂男名下財產5千萬元獲准。

保七總隊刑事警察大隊，日前查獲不肖廠商在新北市八里區祥億路一帶，非法棄置廢棄物，循線追查出領有廢棄物再利用許可證的呂男公司，涉嫌「跑空單」私下替營建工地等處理廢棄物許可。

專案小組歷經數月調查、蒐證追查，呂男經營環保公司，領有廢棄物再利用許可證，招攬清除、處理及申報等業務，卻涉在2019年至2021年間，慣用跑空單手法，偽造GPS車輛軌跡蒙蔽環保機關查核，實際開立清除證明給272處建工地、拆除工程等廢棄物產源。

專案小組指出，全案多次兵分多路執行搜索，陸續追查呂男、旗下司機及工地外包商等共計30人到案，全案依廢棄物清理法，移送士檢偵辦；檢方查扣帳冊後，發現犯罪所得高達約5千萬餘元，日前為追徵犯罪所得，向士林地方法院聲請扣押呂男名下動產、土地不動產等財產5千萬元獲准。

保七總隊呼籲，環保清潔業者勿鋌而走險，將受雇清除之廢棄物，利用不法方式任意棄置排放嚴重汙染環境，除面臨刑事 責任外，犯罪所得亦將會全數追徵。另籲請民眾如有發現任意堆置、棄置、排放廢棄物汙染環境情形，請逕向環保局檢舉專線 0800-066666 電話，保七總隊將全力查緝不法犯罪。