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余天女婿陳鑒羈押理由曝光 不只當詐團車手頭還涉滅證

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭，遭法院羈押禁見。記者沈昱嘉／攝影
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭，遭法院羈押禁見。記者沈昱嘉／攝影

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑑，上月30日因涉嫌為詐騙集團車手頭，收取水錢時遭警逮捕，依詐欺罪嫌移送檢方聲押禁見獲准。新北地方法院表示，陳鑒羈押理由為涉犯共同詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例罪嫌重大，且有滅證、串證及反覆實施之虞，有羈押禁見的必要。

新北院指出，陳鑒經法院訊問並參酌檢察官所提出相關事證，認定他涉犯刑法第三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法一般洗錢罪及組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪，犯罪嫌疑均屬重大，並有事實足認有湮滅證據、勾串共犯及證人和反覆實行詐欺取財罪之虞，符合刑事訴訟法羈押原因，有羈押之必要，因此裁定自今年5月1日起羈押2月並禁止接見、通信。

余天女兒余苑綺前年過世後，獨留小她4歲的老公陳鑒和一對年幼兒女。英文名「Gary」的陳鑒，大前天疑似擔任詐騙集團負責收水錢的車手頭，現身取款時遭警於新北市板橋區路旁當場逮捕。

陳男警詢後，依詐欺罪嫌移送新北地檢署，由內勤檢察官進行複訊。檢察官考量該詐團人數眾多，且陳男身為第二層的車手頭，有其向上溯源及擴大偵辦的必要，因此向法院聲請羈押禁見獲准。

余天 洗錢 詐欺 詐騙集團 車手

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