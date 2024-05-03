快訊

特斯拉FSD在陸落地掀電動車新戰局 北京放行有何盤算？

斗南豐田工業區嚴重車禍 5車相撞1人無呼吸心跳4人傷

阿里山林鐵小火車中斷15年…預計「這天」全線通車 試運轉結果曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦產名醫黃立雄夫妻涉詐及欠稅通緝 今晨押解返台先進北市調查處

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端男友黃博健涉吸金逃亡加拿大，黃博健父親、名醫黃立雄夫妻也因詐欺與欠稅潛逃加國遭通緝，加拿大邊境服務局今晨自多倫多潛返黃立雄、黃林麗真回台，黃立雄夫妻聽完調查局台北市調查處人員告知權利義務後，當場被上銬押解歸案，2人先進入台北市調查處詢問，稍晚將分別解送台北與士林地檢署。

調查局指出，黃立雄（75歲）是「杏立博全診所」登記負責人，2018年與實際負責人黃博健及杏立生技股負責人蘇陳端等人，涉以醫師及網紅部落客身分包裝行銷，致受害人數眾多，違法吸金達2億元。

台北市調查處接獲檢舉偵辦後，黃立雄等3人出境未返國，台地檢署傳喚及拘提無著，2019年1月8日發布通緝。黃立妻子黃林麗真則因另涉他案遭士檢於同年10月發布通緝。

調查局指出，黃立雄與黃林麗真向加拿大申請「政治庇護」，但加拿大認為兩人非政治因素，而是涉犯詐欺罪被我方通緝，所以當地法院認定兩人是違法居留，裁定駁回申請，今日被遣返回台。

另外，黃立雄被稅局查出積欠綜合所得稅及罰鍰，金額高達7130萬9322元，由行政執行署士林分署執行，但黃立雄在台資產不多，迄今僅徵起99萬5610元。士林分署指出，若民眾檢舉黃立雄名下可供執行的財產，獎金最高100萬元。

名醫黃立雄妻子黃林麗真（中）涉詐潛逃加拿大遭通緝，今晨5時15分被遣返回台，面對媒體提問不發一語。記者季相儒／攝影
名醫黃立雄妻子黃林麗真（中）涉詐潛逃加拿大遭通緝，今晨5時15分被遣返回台，面對媒體提問不發一語。記者季相儒／攝影
名醫黃立雄（中）涉詐潛逃加拿大，今晨5時15分被遣返回台，由調查局人上銬押解歸案。記者季相儒／攝影
名醫黃立雄（中）涉詐潛逃加拿大，今晨5時15分被遣返回台，由調查局人上銬押解歸案。記者季相儒／攝影

加拿大 北市 吸金 詐欺 貴婦奈奈 通緝 醫師

延伸閱讀

影／貴婦奈奈男友父母 名醫黃立雄夫婦涉詐逃亡…今返台上銬

貴婦奈奈公公涉詐逃亡加拿大 今晨返台被押解歸案

名醫黃立雄欠稅7千多萬 僅徵起99萬 民眾檢舉可獲百萬獎金

貴婦奈奈男友父母詐欺被通緝 2人明抵桃機分送北檢、士檢歸案

相關新聞

台中五億高中生案今辯論終結 夏男第7度穿同一件藍衣出庭

台中五億賴姓高中生案今上午9點半於由台中地院開庭，今天預計將辯論終結，明天5月4日將是賴男墜樓過世1周年，但全案至今尚無...

婦產名醫黃立雄夫妻涉詐及欠稅通緝 今晨押解返台先進北市調查處

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端男友黃博健涉吸金逃亡加拿大，黃博健父親、名醫黃立雄夫妻也因詐欺與欠稅潛逃加國遭通緝，加拿大邊境服務...

五億高中生死亡明天1周年 法院今辯論終結近期將宣判

台中五億賴姓高中生案今上午將由台中地院辯論終結，明天5月4日將是賴男墜樓死亡1周年，從檢警當初偵辦起訴、法院持續審理，時...

高雄男騎士撞世運活動拱門意外慘死 主辦方賠償逾303萬

高雄世運主場館2022年3月舉辦某自行車活動，因完賽時終點拱門未確實移除，造成魏姓男騎士摔車倒地，因頭部外傷住院6天，最...

酒駕慣犯中樂透逾2500萬元 不繳罰款卻買屋 被追討26萬

新北一名在工地打工維生的王姓男子，不僅多次酒駕遭法院判刑，2018年7月間，又因無照駕駛上路再度被查到酒駕遭裁罰，但他遲...

經手水錢上億 八八會館郭哲敏共犯張旭昇司機作證超心虛

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院今再度開庭，傳喚地下匯兌共犯張旭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。