婦產名醫黃立雄夫妻涉詐及欠稅通緝 今晨押解返台先進北市調查處

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端男友黃博健涉吸金逃亡加拿大，黃博健父親、名醫黃立雄夫妻也因詐欺與欠稅潛逃加國遭通緝，加拿大邊境服務局今晨自多倫多潛返黃立雄、黃林麗真回台，黃立雄夫妻聽完調查局台北市調查處人員告知權利義務後，當場被上銬押解歸案，2人先進入台北市調查處詢問，稍晚將分別解送台北與士林地檢署。

調查局指出，黃立雄（75歲）是「杏立博全診所」登記負責人，2018年與實際負責人黃博健及杏立生技股負責人蘇陳端等人，涉以醫師及網紅部落客身分包裝行銷，致受害人數眾多，違法吸金達2億元。

台北市調查處接獲檢舉偵辦後，黃立雄等3人出境未返國，台地檢署傳喚及拘提無著，2019年1月8日發布通緝。黃立妻子黃林麗真則因另涉他案遭士檢於同年10月發布通緝。

調查局指出，黃立雄與黃林麗真向加拿大申請「政治庇護」，但加拿大認為兩人非政治因素，而是涉犯詐欺罪被我方通緝，所以當地法院認定兩人是違法居留，裁定駁回申請，今日被遣返回台。

另外，黃立雄被稅局查出積欠綜合所得稅及罰鍰，金額高達7130萬9322元，由行政執行署士林分署執行，但黃立雄在台資產不多，迄今僅徵起99萬5610元。士林分署指出，若民眾檢舉黃立雄名下可供執行的財產，獎金最高100萬元。