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酒駕慣犯中樂透逾2500萬元 不繳罰款卻買屋 被追討26萬
新北一名在工地打工維生的王姓男子，不僅多次酒駕遭法院判刑，2018年7月間，又因無照駕駛上路再度被查到酒駕遭裁罰，但他遲遲未繳交罰款，去年卻買屋，行政執行署新北分署發現他前年曾領取兩千多萬樂透獎金，緊急為國庫追討王男積欠罰款及稅金26萬餘元。
據指出，王男除積欠交通違規罰鍰外，還欠繳牌照稅、汽機車燃料費滯納金等。但他前年中了2500萬元樂透，卻先買房，未繳納罰款。
新北分署指出，王男2018年7月25日於新北土城區為警攔檢，發現酒測值超標且無照駕駛，遭裁罰9萬。另外，他於2015年6月、2020年5月間及2023年9月間，3度因酒駕遭移送法辦。
王男無照駕駛的交通裁罰案2019年9月移送行政執行署新北分署，當時行政執行官清查王男名下沒財產，只能暫時核發執行憑證結案。
日前新北分署發現，王男曾在2022年領取中獎彩券獎金，推估超過2500萬元。進而查出王男去年新購房產，扣押其銀行存款，同時通知曾移送王男相關案件的裁罰機關，再將未結案移送執行，追討回26萬餘罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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