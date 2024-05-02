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經手水錢上億 八八會館郭哲敏共犯張旭昇作證超心虛
八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院今再度開庭，傳喚地下匯兌共犯張旭昇親信兼司機施建芃作證。施男面對檢察官詰問，明明卷證都已直呼郭哲敏「老闆」，還提供多個銀行帳戶供張男使用，四處收取水錢經手上億，竟供稱「水」錢是指酒水，諸多疑點都回答得超小聲，被審判長厲聲提醒「你這樣顯得非常心虛」。
至於上次郭哲敏抱怨目前配戴的電子腳環蓄電量很差，只有4個小時，常常睡到一半就沒電，被監控人員發現訊號消失狂打電話造成困擾。合議庭也回應，經詢問設備商表示，電子腳環正常電力可達12小時，將安排時間檢查，確認是否剛好故障；若郭哲敏執意更換，可以請律師具狀表示。
今天開庭時，施男證稱，自己擔任張旭昇的貼身司機長達5年，月薪從4萬逐年加薪到6萬，還應張男要求申辦多個銀行台幣及外幣帳戶供張男使用，經查出入金額動輒上千萬，累計名下帳戶經手金額超過1億元，施男卻說對張男工作和所得來源毫無所悉。
公訴檢察官提示卷證，質疑施男自稱是張男司機兼打雜，卻在通訊軟體中叫張男「小安」，反而對郭哲敏直呼「老闆」，稱呼郭同居人、名模錢帥君為「老闆娘」。而施男名下帳戶中，處處可見郭男私人或家用開銷，連郭男送花籃給喪家致意、錢帥君臨時需要10餘萬家用錢，都是由郭哲敏大帳房杜韋蓁直接通知施男以自身帳戶支付，施男還曾一次載送4796萬元現金到郭家交給錢帥君。
雖然施男不斷堅稱自己唯一的老闆就是張旭昇，但面對上述疑點，他證述不是越來越小聲，就是說全都忘了、不記得，最後連審判長都看不下去，厲聲提醒他「請你大聲一點，你這樣顯得非常心虛！」施男才終於稍微提高音量。
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