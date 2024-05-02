上市大宇紡織高層涉內線交易 檢調約談20人

傳產上市公司大宇紡織去年8月出售位於桃園市龜山區舊有廠房，交易金額高達13.29 億元，檢調獲報，大宇姚姓總經理及部分公司高層，涉嫌在此重大利多禁止交易期間，利用人頭親友買賣公司股票獲利。新北地檢署檢察官林佳慧指揮調查局高雄市調處，今兵分多路發動搜索，約談姚姓總經理等共20人帶回偵辦，全案依違反證券交易法等罪偵辦

檢調今天共前往台北市大同、信義、大安區、新北市板橋區及新竹市、台中市、嘉義縣等處搜索，現場查扣涉案人等手機、存摺及公司內部文件等證物，預計傳喚被告16人、證人4人到案說明。

創立於1969年的大宇紡織，於1991年股票上市，是傳統紡織業者，於桃園市龜山區、蘆竹區及彰化縣鹿港鎮均設有工廠。去年8月間，大宇決定出售占地近3300坪的龜山廠，給知名迴轉壽司業者「爭鮮」作為中央廚房及冷鏈倉儲中心之用。

由於該處因位於龜山工業區主要幹道，是該工業區近年少見釋出的大面積廠房用地，因此成交金額高達13.29億元，大宇因為土地購入時間早，土地取得成本較低，獲利多達10.7億元。