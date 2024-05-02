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上市大宇紡織高層涉內線交易 檢調約談20人

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

傳產上市公司大宇紡織去年8月出售位於桃園市龜山區舊有廠房，交易金額高達13.29 億元，檢調獲報，大宇姚姓總經理及部分公司高層，涉嫌在此重大利多禁止交易期間，利用人頭親友買賣公司股票獲利。新北地檢署檢察官林佳慧指揮調查局高雄市調處，今兵分多路發動搜索，約談姚姓總經理等共20人帶回偵辦，全案依違反證券交易法等罪偵辦

檢調今天共前往台北市大同、信義、大安區、新北市板橋區及新竹市、台中市、嘉義縣等處搜索，現場查扣涉案人等手機、存摺及公司內部文件等證物，預計傳喚被告16人、證人4人到案說明。

創立於1969年的大宇紡織，於1991年股票上市，是傳統紡織業者，於桃園市龜山區、蘆竹區及彰化縣鹿港鎮均設有工廠。去年8月間，大宇決定出售占地近3300坪的龜山廠，給知名迴轉壽司業者「爭鮮」作為中央廚房及冷鏈倉儲中心之用。

由於該處因位於龜山工業區主要幹道，是該工業區近年少見釋出的大面積廠房用地，因此成交金額高達13.29億元，大宇因為土地購入時間早，土地取得成本較低，獲利多達10.7億元。

不料姚姓總經理等公司高層，涉嫌在證交所公開資訊觀測站公告揭露上述土地交易案的重大利多消息前，於證交法重訊未公開前或公開後18小時內的禁止交易期間，於去年7、8月間，以自己或親友的帳戶買進公司股票，牟取預期股價上漲的不法利益，不法獲利金額尚由檢調估算中。

上市公司大宇紡織姚姓總經理等高層涉嫌內線交易，新北地檢署今指揮調查局高雄市調處發動搜索、約談。記者蔣永佑／攝影
上市公司大宇紡織姚姓總經理等高層涉嫌內線交易，新北地檢署今指揮調查局高雄市調處發動搜索、約談。記者蔣永佑／攝影

上市公司 桃園 檢察官

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