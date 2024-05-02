開不實安眠藥處方箋！北市診所轉售獲利千萬 檢調約談涉案醫師

2019年至2021年間，台北市中山區一間診所陳姓醫師等人，涉開立不實的安眠藥使蒂諾斯（Stilnox）自費處方箋，再將處方箋販售給因成癮而有用藥需求的民眾，不法所得逾2000萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處、中山分局搜索約談陳姓醫師及其親友共5人。

檢方查出，具有醫師資格的陳在台北市中山區經營一間診所，聘請郭姓醫師與不具醫師資格的兒子，假冒為醫師在診所開立不實處方箋。

檢方指出，2019年至2021年間，該診所透過人頭病患，開立數百張以上的使蒂諾斯自費處方箋，陳再將處方箋販售給對該藥物有成癮性的民眾，民眾再持處方箋至知情或不知情的藥局領藥。期間內，陳藉此手法不法獲利不逾2000萬元。

全案經台北市衛生局函送北檢偵辦，檢調警今兵分6路搜索，全案朝毒品危害防制條例、醫師法等罪偵辦。

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