「酒駕再犯班道安講習」搬到殯儀館上課 學員：以後不敢了

酒駕肇事致人傷亡案件頻傳，為了遏止酒駕再犯，高雄區監理所與高雄市殯葬管理處合作，將「酒駕再犯班道安講習」搬到殯儀館上課。2個小時課程讓學員反省酒駕行為，有學員說「感受到生命的可貴」、「以後不敢酒駕了」。

高雄區監理所去年曾安排酒駕再犯到殯儀館上課，成效不錯，不少學員因此產生敬畏之心反省自己所為。因此今年再次安排在高雄市第一殯儀館舉辦講習，內容包括酒駕生命教育課程及遏止酒後駕車宣導，共有9人上課。

課程由殯葬處人員帶領學員到入殮室、停柩間、解剖室、火化場、撿骨室等處感受冰冷嚴肅的氛圍，接著前往永安堂禮廳，由講師吳承峻講授生命教育課程。

講師帶領學員想像生命的結束及與家人的永別，學會珍惜他人與自己生命，省思酒駕所造成的家庭悲劇，以後不再酒後開車；並引導學員一起拿手拿板展現「酒後不開車」的決心，宣示「酒駕零容忍」。

上完課後有學員表示，「到殯儀館上課感受真的很特別，現場氣氛加上大體處理的流程介紹，讓人感受到生命的可貴」，也有學員附和「真的要好好反省，以後不敢酒駕了。」

高雄區監理所副所長林弘慎表示，根據168交通安全入口網統計，去年酒駕肇事致人傷亡人數共1萬334人，酒駕致人傷亡情形依然嚴重。酒駕車肇致交通事故，造成身體傷亡、家庭破碎、財產損失，付出極大社會成本。

監理所希望在殯儀館舉辦道安講習，藉由上課氛圍，讓酒駕累犯駕駛人感受家屬面對痛失至親的痛苦，將心比心，不再酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康