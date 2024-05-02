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中華演藝工會前理事長涉傷害及恐嚇遭起訴 本人回應「無打人」
中華演藝總工會前理事長康凱（本名陳桓浩）去年在工會進行業務交接時，與員工爆發肢體衝突，造成對方頭部鈍傷、頸部挫傷、下背和骨盆及右側大腿挫傷。台北地檢署日前偵結，依涉犯傷害及恐嚇起訴康凱。
據了解，案發時，康凱與新任理事長約時間辦理交接，他離開時帶走有某物品，被員工阻止，雙方因此起爭執。鄰近爭執現場的另外兩名員工聽到爭執聲響後，前來關心，一人前去找警衛報警，一人則留在現場。
原告員工稱，康凱出手掐他的脖子，再以揮拳、腳踢、推其撞牆等方式攻擊他，致他受有頭部鈍傷、頸部挫傷、下背和骨盆及右側大腿挫傷。
事後康凱傳送「你還要幹下去的，我找人弄你很簡單，我找人去弄你非常簡單」等訊息給該員工，員工心生恐懼報警，並對康凱提告。先前兩名在場的員工替本案作證，檢方日前依涉犯傷害及恐嚇等罪嫌起訴康凱。
對此，康凱回應堅持並無打人，已找律師抗辯，這場官司會打到底。他說，當時他是在警告員工，不是恐嚇，兩人沒有肢體衝突，他指用手攔阻並挪開對方。
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