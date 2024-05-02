桃園重要幹道家具行旁藏「天九牌賭場」 警破門逮捕70餘人

桃園中壢環中東路的手作家具行旁疑藏匿賭場，警方獲報後成立專案小組連日蒐證約3周，昨見時機成熟破門，現場查獲賭場負責人44歲劉女及工作人員22歲蕭男、27歲張男林姓，男、女賭客共68人，更查扣賭資約18萬元、籌碼約27萬元、天九牌1副、監視器主機、鏡頭1組及點鈔機等證物，全案警詢後將劉女等3名工作人員依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客68人依社會秩序維護法裁處。

桃園警察局督察室靖紀小組接獲民眾檢舉，得知在中壢環中東路的手作家具行旁竟暗藏賭場，馬上成立專案小組連日蒐證後，向台灣桃園地方法院聲請核發搜索票獲准，今凌晨1時許，見時機成熟，會同中壢警分局及保安警察大隊霹靂小組破門攻堅，大動作破門，裡面的人一開門發現是警察立刻關門，但仍無法脫逃，警方一舉破獲天九牌大賭場，還有賭客發現警察上門後，想從後門逃跑，沒想到一開門就被警方堵個正著。

警方現場查獲現場查獲賭場負責人44歲劉女及工作人員22歲蕭男、27歲張男林姓，男、女賭客共68人，更查扣賭資約18萬元、籌碼約27萬元、天九牌1副、監視器主機、鏡頭1組及點鈔機等證物，全案警詢後將劉女等3名工作人員依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客68人依社會秩序維護法裁處。