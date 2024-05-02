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陸石油公司女CEO偷渡來台想投資移民 逐出境憂被追殺...上訴仍駁回

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾任石油公司CEO肖姓女子，2022年間偷渡搭快艇非法從高雄入境，並到移民署專勤隊自首，以為可留在台灣，士林地方法院依犯未經許可入國罪，判處2月可易科罰金之刑，執行完畢後驅逐出境。肖女擔憂恐被大陸追殺，上訴請求不宣告驅逐出境，並已聲請「投資移民」來台。法院認為，肖女為萬那杜籍外國人，非法入境犯罪，不宜繼續居留國內，駁回上訴。

肖女2022年5月5日，以港幣35萬元（約新台幣145萬元），委託人安排偷渡，從香港某碼頭搭乘快艇，輾轉由其他船隻接應，從高雄非法入境，未經查驗、許可入國，肖女隨後至移民署北區事務大隊台北市專勤隊自首。

士檢認肖女犯依入出國移民法「未經許可入國罪」聲請簡易判決處刑。士院簡易庭認，肖女未循合法管道申請，以偷渡方式入境，犯未經許可入國罪，判處2月可易科罰金之行，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

肖女上訴稱，原在大陸遼寧做煉油廠做石油生意，因要擴建需要後備產品，需跟台灣合作而到台灣，返回後因建廟遭大陸公安抓，被釋放後註銷大陸國籍，改入萬那杜國籍；她從香港到台灣後主動自首，以為可以留在台灣，她想「投資移民來台」經濟部稱需要戶籍、法務部稱可投資移民申請永久居留，聽朋友說大陸公安要抓我「如果出境會有生命危險」

肖女辯護人稱，肖女放棄國籍後，遭大陸政府持續在海外追殺，對肖女而言「全世界唯一安全的地方即為台灣，若非疫情，台灣國門閉鎖，肖女也不必冒著偷渡風險入台」 肖女對廢舊輪胎處理頗有研就，願在台貢獻相關背景專業技術，已備妥在台灣投資移民的各類文件，無危害台灣社會安全之虞，原審判宣告驅逐出境，恐造成大陸政府迫害緝拿，請求法院諭知拘役59日或不予驅逐出境。

合議庭認為，肖女為萬那杜共和國籍人士，為非法入境外國人，在我國犯罪受有期徒刑以上宣告，迄今仍非合法居留，足認對我國社會安全有繼續危害之虞，認不宜繼續居留國內，併諭知刑之執行完畢或赦免後，有驅逐出境之必要，經核其認事用法並無違誤，上訴理由不足以影響量刑及保安處分之認定，駁回上訴。

海上人蛇集團以船隻送運偷渡者（非本案）。記者張議晨／翻攝
海上人蛇集團以船隻送運偷渡者（非本案）。記者張議晨／翻攝

偷渡 國籍 移民署

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