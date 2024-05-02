快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靠賣影片賺逾千萬！無業男7年偷拍3792女 足跡遍及北台灣

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

36歲綽號「胖馬子」的廖姓男子7年偷拍3792名女子，標明價碼上網販售，每張獲利300至千元不等，檢警去年12月發動搜索，拘提廖男到案，被害女子從少女到熟女都有，廖男靠偷拍所得在北部入手房產，高雄地檢署偵結，今依販賣未經他人同意攝錄性影像罪、兒少性剝削條例起訴廖男。

檢警追查，家住北部的廖男，將GoPro攝像頭藏匿於改裝後的背包內，前往台北市捷運站、百貨公司、高中等地，隨機找高中生或上班族下手，偷拍女方裙底風光及身體各部位。

每次成功下手後，廖男返家依據拍攝日期、身分、地點以分類資料夾儲存，照片經後製、分類後，打上廖男的浮水印，從2018年11月中旬起，經由LINE以每片200元至500元不等價格出售。

去年2月起，廖男轉往Telegram經營頻道，將這幾年取得的影像編號、分類後，供頻道買家瀏覽選購，購買前，買家先儲值價值約2000元的泰達幣加入會員，接著便可開始「看片」。

若想要瀏覽更多影片、照片，則要再儲值泰達幣續約，且會員還分3等級，一般會員為露臉目錄不含裙底圖，若升級至VIP會員及尊貴VIP會員，目錄含裙底圖，且均有制服學生系列購買權限。

為了取信買家，廖男每次出售影片前，還會附帶「正面照」，後來有群組會員發現許多影像均為少女，「良心」過意不去憤而向警方檢舉，該「私房」存在6年後才曝光。

雄檢去年12月指揮高雄市刑大等單位北上搜索，查扣電腦2組、手機2支、GoPro攝影機2台、隨身硬碟4台等物，並拘提廖男到案。

檢警經查扣案電腦、硬碟，發現廖珍藏資料夾多達數百個，群組會員多達300多人，根據影像內容，7年來超過3792人女性受害，年齡從少女到熟女都有，無業的廖男靠偷拍賺逾1006萬2958元，還在北部買房，晉升有房一族。

雄檢根據查扣事證，認定多數被害人為未成年，今偵結依兒少性剝削條例、販賣未經他人同意攝錄性影像、販賣少年性影像、個資法等罪嫌，將廖男起訴，查扣不動產、162萬存款、股票1萬4000餘股並向法院聲請沒收。

檢警清查資料夾，估廖男7年來偷拍超過3792名女性，年齡從未成年少女到熟女都有。記者張議晨／翻攝
檢警清查資料夾，估廖男7年來偷拍超過3792名女性，年齡從未成年少女到熟女都有。記者張議晨／翻攝
去年2月起，廖男轉往Telegram經營頻道，將這幾年取得的影像編號、分類後，供頻道買家瀏覽選購，頻道會員多達300多人。記者張議晨／翻攝
去年2月起，廖男轉往Telegram經營頻道，將這幾年取得的影像編號、分類後，供頻道買家瀏覽選購，頻道會員多達300多人。記者張議晨／翻攝
雄檢去年12月指揮高雄市刑大等單位北上搜索，查扣電腦2組、手機2支、GoPro攝影機2台、隨身硬碟4台等物，並拘提廖男到案。記者張議晨／翻攝
雄檢去年12月指揮高雄市刑大等單位北上搜索，查扣電腦2組、手機2支、GoPro攝影機2台、隨身硬碟4台等物，並拘提廖男到案。記者張議晨／翻攝

偷拍 影片 未成年 泰達幣

延伸閱讀

新加坡駐日外交官澡堂偷拍男客裸體！半年存700多張照片 被逮搞特權

補習班狼師摟13歲少女坐大腿 伸手揉胸喊「你胸部好大」下場慘了

皇池溫泉偷拍事件頻傳　業者「加強警戒」並取消24小時營業

高雄某國小校長涉偷拍遭羈押 陳其邁震怒：解聘永不錄用

相關新聞

偷拍與女友性愛影片挨告 台南男「喬」鏡頭露餡判拘役

31歲趙姓男子前年底未經同意偷拍與女友性愛過程影像，隔天女友發現趙iPhone內該段影像氣炸了，蒐證後立刻刪除並提告，他...

靠賣影片賺逾千萬！無業男7年偷拍3792女 足跡遍及北台灣

36歲綽號「胖馬子」的廖姓男子7年偷拍3792名女子，標明價碼上網販售，每張獲利300至千元不等，檢警去年12月發動搜索...

前女友熟睡涉指侵 求歡被拒拖下床施暴 莽漢犯2罪

服役中的田姓男子到過去與前女友同住的房子，見女方熟睡，涉嫌用手指插入她的下體。女子驚醒後，拒絕與田男性交，遭田男暴力相向...

和黃子佼犯同一罪 他下載9少女性影像還分門別類...下場判3月

藝人黃子佼因持有未成年女子性影像，經檢方命繳120萬元獲緩起訴引起社會撻伐；台中曾姓男子犯同樣行為，上網下載9名國高中女...

警界再傳性騷！立院維安警官對男警觸摸、猥褻 保六總隊證實了

警界又傳性騷事件，有媒體爆料，保六總隊一名兩線二星中隊長，涉嫌對男部屬性騷，不僅有言語、肢體碰觸，甚至騷擾程度還達到強制...

台中裸男露鳥闖民宅庭院 落網稱：個人休閒嗜好

台中鄭姓男子去年12月僅穿一件外套，在沙鹿休閒景觀步道往都會公園一帶裸露生殖器，因當時夜間還持手電筒被民眾拍照PO網稱為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。