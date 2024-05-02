靠賣影片賺逾千萬！無業男7年偷拍3792女 足跡遍及北台灣

36歲綽號「胖馬子」的廖姓男子7年偷拍3792名女子，標明價碼上網販售，每張獲利300至千元不等，檢警去年12月發動搜索，拘提廖男到案，被害女子從少女到熟女都有，廖男靠偷拍所得在北部入手房產，高雄地檢署偵結，今依販賣未經他人同意攝錄性影像罪、兒少性剝削條例起訴廖男。

檢警追查，家住北部的廖男，將GoPro攝像頭藏匿於改裝後的背包內，前往台北市捷運站、百貨公司、高中等地，隨機找高中生或上班族下手，偷拍女方裙底風光及身體各部位。

每次成功下手後，廖男返家依據拍攝日期、身分、地點以分類資料夾儲存，照片經後製、分類後，打上廖男的浮水印，從2018年11月中旬起，經由LINE以每片200元至500元不等價格出售。

去年2月起，廖男轉往Telegram經營頻道，將這幾年取得的影像編號、分類後，供頻道買家瀏覽選購，購買前，買家先儲值價值約2000元的泰達幣加入會員，接著便可開始「看片」。

若想要瀏覽更多影片、照片，則要再儲值泰達幣續約，且會員還分3等級，一般會員為露臉目錄不含裙底圖，若升級至VIP會員及尊貴VIP會員，目錄含裙底圖，且均有制服學生系列購買權限。

為了取信買家，廖男每次出售影片前，還會附帶「正面照」，後來有群組會員發現許多影像均為少女，「良心」過意不去憤而向警方檢舉，該「私房」存在6年後才曝光。

雄檢去年12月指揮高雄市刑大等單位北上搜索，查扣電腦2組、手機2支、GoPro攝影機2台、隨身硬碟4台等物，並拘提廖男到案。

檢警經查扣案電腦、硬碟，發現廖珍藏資料夾多達數百個，群組會員多達300多人，根據影像內容，7年來超過3792人女性受害，年齡從少女到熟女都有，無業的廖男靠偷拍賺逾1006萬2958元，還在北部買房，晉升有房一族。