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SBL簽賭打假球案 MVP柯旻豪咬吳季穎汙衊 法院裁定延押2月
SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士林地方法院4月16傳訊昔日MVP柯旻豪，柯坦承部分簽賭，但否認打假球，直咬吳季穎「講話不實在」「汙衊」，柯旻豪請求法官以50萬元交保。士院今裁定，柯旻豪犯嫌重大且有串證之虞，裁定自今起延押2月，並禁止接見通信。
柯旻豪日前出庭稱，否認打假球，「打快一點或打慢一點」這些都是教練的指示；柯旻豪直咬「吳季穎汙衊我！」2023年2月24日裕隆對柏力力賽事，他沒有在盤中下注柏力力受讓13.5分，從吳季穎和黃品瑄的對話內容可證明，吳季穎在最後5分鐘才提到有下注「當時我沒有理他」顏聞佐在第四節6分18秒上場才知吳季穎下注。
柯旻豪稱，已被羈押5月，已知道不能再觸法，很想家人和老婆，願意遵守法院對他的限制，不會串證、不會接觸共犯，如有違反法院可以重判，願意繳交50萬元交保金。
3位檢察官團隊認為，柯旻豪是此案主導者角色，共犯翁嘉鴻通緝中，其他共犯在起訴後的供詞明顯與偵查中迥異，運彩條例得併科2千萬元罰金等，建請延押。士院裁定，依卷內事證堪認柯旻豪犯嫌重大否認犯行，部分案情供述與其他被告有異，且有勾串證之虞，裁定自5月2日延長羈押2月，並禁止接見通信。
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