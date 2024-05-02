名醫黃立雄欠稅7千多萬 僅徵起99萬 民眾檢舉可獲百萬獎金

網紅貴婦奈奈和男友黃博健、男友父親黃立雄一家3人涉非法吸金10億遭通緝，其中75歲名醫黃立雄，遭國稅局查出積欠多年度的綜合所得稅及罰鍰，欠款高達7130萬9322元，交由行政執行署士林分署執行，由於黃在台資產不多，迄今僅徵起99萬5610元。士林分署指出，若民眾檢舉黃立雄名下可供執行的財產，獎金最高有100萬元。

曾是婦產科名醫的75歲黃立雄，2017年11月13日搭機潛逃出境至加拿大多倫多。國稅局查出，黃立雄，2014年、2015、2017、2018年綜合所得稅及罰鍰，欠款高達7130萬9322元，2018年的綜合所得稅高達3408萬元，另罰鍰3131萬元。