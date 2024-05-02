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在大陸被人強扣台胞證 台商偷渡金門回台1年後向警方自首

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名大陸台商在大陸欠稅又欠地下錢莊錢，台胞證被人強扣威脅，他後來搭船偷渡到金門，再持身分證合法搭機回台，他沒有從大陸入境回台紀錄，最近被戶政所通知已強制遷出他戶籍，他昨天由民代服務處人員陪同向台中警方自首。

民代服務處主任表示，這名台商在大陸經商多年，後來欠稅也欠地下錢莊錢，台胞證被強扣，對方要脅他還錢，也揚言台商若要補辦台胞證，對方可以查出。

這名台商無台胞證，一年多前尋管道搭船「非法」到金門，再持中華民國身分證搭機回台灣，他最近接到戶政所通知，久未回台灣，無入境紀錄，戶籍將被強制遷出到移民署，台商急向民代求助，他說要照顧年邁母親，戶籍被強制遷出，將面臨許多問題，包括申請補助。

民代服務處主任昨天陪這名台商向警方自首，警詢後，依入出國及移民法函送台中地檢署偵辦。

一名大陸台商搭船偷渡到金門，再持身分證合法搭機回台，因無從大陸入境回台紀錄，最近被戶政所通知已遷出他戶籍，他昨天由民代服務處人員陪同向台中警方自首。示意圖／ingimage
一名大陸台商搭船偷渡到金門，再持身分證合法搭機回台，因無從大陸入境回台紀錄，最近被戶政所通知已遷出他戶籍，他昨天由民代服務處人員陪同向台中警方自首。示意圖／ingimage

台商 台胞證 戶籍

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