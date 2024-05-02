在大陸被人強扣台胞證 台商偷渡金門回台1年後向警方自首
一名大陸台商在大陸欠稅又欠地下錢莊錢，台胞證被人強扣威脅，他後來搭船偷渡到金門，再持身分證合法搭機回台，他沒有從大陸入境回台紀錄，最近被戶政所通知已強制遷出他戶籍，他昨天由民代服務處人員陪同向台中警方自首。
民代服務處主任表示，這名台商在大陸經商多年，後來欠稅也欠地下錢莊錢，台胞證被強扣，對方要脅他還錢，也揚言台商若要補辦台胞證，對方可以查出。
這名台商無台胞證，一年多前尋管道搭船「非法」到金門，再持中華民國身分證搭機回台灣，他最近接到戶政所通知，久未回台灣，無入境紀錄，戶籍將被強制遷出到移民署，台商急向民代求助，他說要照顧年邁母親，戶籍被強制遷出，將面臨許多問題，包括申請補助。
民代服務處主任昨天陪這名台商向警方自首，警詢後，依入出國及移民法函送台中地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言