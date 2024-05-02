16越南偷渡客密艙缺氧拍打求生 驚動海巡才獲救...淘金夢醒被判刑

16名越南籍偷渡客每人花費數千美金，去年12月初搭乘「鑽石206號」貨輪來台，卻在密艙中「缺氧」窒息，經拍打艙間驚動海巡人員才獲救，16人還沒來得及登陸賺錢，就被送往專勤隊收容。高雄地院審理後，依入出國移民法各判有期徒刑2月，得易科罰金，執行滿後驅逐出境。

去年12月8日下午2時許，林姓男子找來鄭姓（64歲）、黃姓（34歲）、郭姓男子（71歲）船員合作，駕駛蒙古籍「鑽石206號」貨船，從高雄港出海至大陸沿海。

抵達接駁海域後，越南籍10男、6女等16名偷渡客搭上「鑽石206號」，等船隻接近台灣海域後，16人再由林男等人安置在密艙空間內，計畫駛回高雄港後，再藉修船名義讓偷渡客成功上岸。

但船艙空間狹小，擠入16人後卻僅預留2個直徑約9公分的通氣孔，去年12月11日下午1時許，林男等人將密艙上鎖後，就未再確認艙內狀況，接近高雄港時，為了不讓海巡人員發現通氣孔，林甚至以紙盒於通風口處。

後來偷渡客因缺氧激發逃生本能，不斷敲打船艙呼救，同日下午5時10分許，海巡人員在碼頭登檢時，察覺艙內呼救聲，要求林男等人開啟密艙，才成功救出16人。

其中1名阮姓女子，遭救出後一度休克命危，送醫診斷為呼吸衰竭，幸急救後才撿回一命。雄檢偵結後，依殺人未遂罪嫌將林男等4人起訴，「鑽石206號」則向法院聲請沒收。

偷渡來台淘金，因缺氧求救被逮，16名偷渡客被送往專勤隊收容，因非法入境，雄檢依入出國移民法起訴。

高雄地院審理後，法官考量「鑽石206號」進關報港時即遭查獲，16名偷渡客非法入境停留時間短暫