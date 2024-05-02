館長稱徐國勇「削錢」挨告誹謗 北檢不起訴：評論與公共利益有關

網紅「館長」陳之漢2020年8月遭槍擊，他去年指控「當時就是民進黨開的槍」及「徐國勇部長不曉得削了多少錢耶」等語，遭民進黨、前內政部長徐國勇提告涉嫌誹謗。台北地檢署今偵結，認定陳之漢未直接指控徐國勇貪汙，且陳的評論與公共利益密切相關議題，尚在言論自由保障範圍內，處分不起訴。

去年11月7日，陳之漢在YouTube直播時說，2020年8月他遭槍擊並認定是民進黨開的槍，但他沒有證據，並點名民進黨前立委陳明文、余天等人，稱搜尋關鍵字就可了解案情。

當時，陳之漢也說「當初徐國勇是民視節目主持人耶，他到了內政部長不知道削了多少錢耶！⋯⋯他要做生意，他們只需要安心的腐爛、安心的演，上站到這個位置，就權力的貪汙」。

民進黨則表示，律師團已完成蒐證，提告陳之漢涉犯刑法誹謗。

今年2月22日，北檢傳喚陳之漢到庭。陳之漢表示，他因懷疑是槍擊案是由民進黨開槍、指控徐國勇當內政部時不知「削」了多少錢等而挨告。他說，他替人民講話、批評政府的代價，電視台的政論節目經常罵他，他也沒有提告，沒想到政府竟拿稅金來告人民，讓人民不能講話。

檢方偵辦，陳之漢於偵查時坦承有說過上開言論，但堅詞否認有妨害名譽犯行。他辯稱，他說徐國勇「削了多少錢」是因為內政部是天下第一部，部長不知道有多少薪水與特支費，徐從節目主持人當到內政部長，不知道賺了多少錢。他也辯稱，他不是在說徐國勇有貪汙，他是在批評民進黨政府貪汙腐敗。

檢方指出，基於社會通念，雖然「不知道削了多少錢」有暗指他人輕鬆地賺進很多錢的意思，但並非直接等同有貪汙或收受賄賂等違法行為，從陳之漢所言的前後文判斷，陳未表示徐有以不法方式收受不正利益。