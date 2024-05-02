法官之死…檢察官有話說：耗整晚等著辦「偷茶葉蛋的」有意義？

士林地院法官李昭然疑因工作壓力過大墜樓，引發各界對司法工作量的關切；檢察官林達說，毒品案聲請觀察勒戒早不合時宜，且程序反覆，應修法以解決；法官紀凱峰呼籲，莫讓法官的精力虛耗在無謂的形式主義上。

立法院司法及法制委員會今天舉行「如何簡化偵查及審判訴訟品質公聽會」，台北地檢署檢察官林達、台灣高等法院法官紀凱峰參與建言，表達在體制內存在而行政首長未重視的執法議題。

林達說，毒品案的緩起訴處分一律職權再議，幾乎全數案件都被高檢署駁回，「難道緩起訴吸毒的人會對處分有意見嗎？」檢察官擔心觀察勒戒、強制戒治程序，但被告在家睡覺，這樣的工作有意義？

林達說，例如車禍案件告訴人、被告已和解，檢察官還要寫不起訴處分書，再如誹謗案檢方的書類要一一製作表格說明罵了哪些話，都在浪費資源。

林達說，警察移送毒品案涉嫌人，檢察官在地檢署等半天，就為問一句「你有吸還是沒有吸？」其實，檢察官不在乎被告有吸或沒吸，因檢驗要等一個月；另外，檢察官等警察送偷茶葉蛋的小偷花一個晚上，更毫無意義 。

林達說，可以不解送人犯的案件，目前限縮在刑度「1年以下」之罪，建議修成「5年以下」，法律富有彈性，實務會好操作；林說，春安期間檢方要加派人力應對，如果檢察、警察首長在治安會議上能協調，應可避免虛耗人力。

紀凱峰表示，人民需要的是知識廣博、認真聽審的法官，但訴訟制度造就的是「小鼻子小眼」的法官，他擔任法官20年，認為制度培養出來的是注重形式主義的法官，法官不怕加班、不怕假日寫判決，怕被無意義的事拖垮。

紀凱峰表示，他前幾年去美國紐約訪問，分享大陸法與英美法的不同處，我國刑事訴訟制度的主軸，是法官要對被告提出的答辯一一駁斥，否則極容易被上級審認為理由不備而推翻；紀說，美國的訴訟制度已非常沒效率，竟有聽他演講的人嫌我國的制度更沒效率。

紀凱峰說，法官對書卷、物證要逐一朗讀、宣要要旨，事實上，當事人的委任律師早就了解全部證據的內容，但法官還要一直宣告與朗誦，他在金融庭審案「這些東西如果念完，有時會念上好幾天」。