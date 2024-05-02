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男不滿鄰居割草擾睡眠 竟用消毒水噴鄰居害眼受傷判刑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣蕭姓男子不滿鄰居張姓男子早晨割草打擾睡眠，竟用噴霧水槍朝張男正面噴灑不明液體，導致張男眼睛受傷急性結膜炎，張男提告蕭男傷害，屏東地院審理後判蕭男犯傷害罪，處拘役40天，可易科罰金，1天1千元。可上訴。

法院審理時，蕭男辯稱，拿噴霧水槍噴灑是在洗鐵絲網上蝸牛排泄物，他沒有傷害犯行，對方急性結膜炎傷勢可能是手摸到髒東西，再摸到眼睛，跟他無關，認為對方是挾怨報復。

張男提告說，他跟蕭男是鄰居，沒有仇恨糾紛，他請陳男幫忙割草，蕭男表示還在睡覺不要割草吵到他，因而發生爭吵。他當時在路旁割草，過去與對方理論時，蕭男先用消毒水噴陳男上半身，他與蕭男發生口角爭執，蕭男很氣憤就拿消毒水噴他。

法院審理時，張男說，當時他戴眼鏡，沒有直接噴到他的眼球，但有用到他的眼睛，當時中間隔鐵絲網，距離約2公尺，有對到眼，蕭男知道他在哪裡，蕭男稱那是水，但蕭的太太說那是消毒水。

陳男說，他被張男請來幫忙割草，但蕭男用消毒水噴他與張男，「那個水柱非常強，我一開始還閃不開，我被噴到趕快去洗澡，因為眼睛跟身體不舒服，會酸酸刺刺的，我不想跑法院，就沒有提告」。法院審理認為，證人陳男跟蕭男沒有怨隙，且自己對於被不明液體噴灑不提告，其證述可採性。

法院審理認為，蕭男未思以理性和平方式處理糾紛，因不滿告訴人割草擾其睡眠，為求阻止割草，率爾持噴霧水槍朝告訴正面噴灑不明液體，導致受傷。犯後否認犯行，迄今未適度填補對方損害，難認犯後態度良好，判處傷害罪處拘役40天，可易科罰金，1天1千元。

屏東縣蕭姓男子不滿鄰居張姓男子早晨割草擾眠，用噴霧水槍朝張男正面噴灑不明液體，導致張男眼睛受傷，憤而提告。屏東地院審理後判蕭男犯傷害罪，處拘役40天，可易科罰金，1天1千元。可上訴。圖／報系資料照
屏東縣蕭姓男子不滿鄰居張姓男子早晨割草擾眠，用噴霧水槍朝張男正面噴灑不明液體，導致張男眼睛受傷，憤而提告。屏東地院審理後判蕭男犯傷害罪，處拘役40天，可易科罰金，1天1千元。可上訴。圖／報系資料照

屏東縣 提告 睡眠

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