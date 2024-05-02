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強搬4幅畫大S提告！汪小菲出庭道歉：不好意思因家事耽誤時間資源

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汪小菲涉搬移4幅畫案今北檢出庭：不好意思因家事耽誤時間資源

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藝人「大S」徐熙媛與汪小菲離婚後，兩人對簿公堂。汪小菲前年從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地檢署認定，汪搬畫目的為取回個人物品，今年1月處分不起訴。大S不服，向台灣高等檢察署聲請再議，經審查後將案件發回北檢續查。檢方今傳喚汪小菲到庭。

今天上午11點25分，汪小菲結束庭訊。他說，因為家事，耽誤大家的時間及資源，很不好意思，他最近心情挺好，沒有與大S聯繫，對於大S母親黃春梅上回替女兒感到很委屈一事，他說那是人家的事，不方便評論。

汪小菲說，作為父親，他會盡所能照顧，隨時敞開懷抱，當家人有問題、想回北京或來找他，他很歡迎。

今年4月2日，檢方曾以證人身分約談黃春梅到庭。當時黃春梅開庭1個多小時的偵訊庭後，面對媒體提問，她起先眉頭深鎖並無反應，後來她僅揮揮手，小聲地說了幾句話便與親友搭車離去。

全案源於，2022年3月9日，汪小菲請司機至位於台北市住所將4件版畫相關的高價值藝術品，搬移「S Hotel」等處；同年12月7日，大S向台北地方法院聲請強制執行；2023年1月17日，依台北地院執行命令，至S Hotel進行查封程序未果。

大S認為，汪小菲基於損害債權犯意，命司機搬移4件高價值藝術品，再於不詳時間委由第三人隱匿畫作，提告汪涉犯毀損債權。

檢方調查，根據汪小菲與司機的對話截圖所示，汪曾告知司機，將他的衣服鞋子寄回北京，畫作無需寄回。檢方認定，依常情，畫作價值應高於私人衣物價值，汪僅要求寄衣物，足認汪搬移畫作的行為，並非出於規避債務而隱匿，確實是為了取回個人物品，處分不起訴。

大S不服處分結果，向高檢署聲請再議。高檢署審查後，將案件發回北檢續查，全案偵辦中。

汪小菲今赴北檢出庭。記者房荷庭／攝影
汪小菲今赴北檢出庭。記者房荷庭／攝影

北京 提告 畫作

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