環保局稽查員測噪音遭恐怖攻擊、眼睛受傷 老翁判罰5000元
屏東縣吳姓老翁不滿生活環境有噪音汙染，打電話向環保局陳情，環保局派稽查員吳男、張男到場執行噪音量測作業，吳姓老翁現場竟情緒失控，將兩人反鎖屋內，辱罵三字經，徒手攻擊，造成吳男左眼受傷。屏東地院審理後，判吳姓老翁妨害公務執行罪處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，判決確定後6個月內向公庫支付5000元。
判決指出，去年1月29日清晨4時多，吳姓老翁致電向屏東縣府環保局陳情，居所遭噪音汙染，當天清晨近6點，吳姓、張姓稽查員抵達現場，執行噪音量測作業時，吳姓老翁竟當場對兩人辱罵三字經，還徒手攻擊吳姓稽查員，導致吳姓稽查員左眼周圍受傷。
據了解，老翁一度將兩名稽查員反鎖屋內，屋內上演你追我跑，後來吳姓老翁的太太發現，趕緊將門打開。
判決指出，吳姓老翁一時情緒失控，竟對執行噪音測量作業的公務員口出穢言辱罵，還徒手攻擊吳姓稽查員，導致吳興稽查員左眼受傷，吳姓老翁毫不尊重公務員職權與公權力行使，實屬不該，考量犯後坦承犯行，也與兩人達成和解，賠償吳姓稽查員1000元。
判決指出，考量老翁因一時失慮，犯後坦承犯行，也與兩人和解，依妨害公務執行罪處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，判決確定後6個月內向公庫支付5000元。可上訴。
環保局指出，稽查人員到場稽查取締時，都會開秘錄器自保。也曾遇過在稽查異味汙染時，曾遭業者開車意圖衝撞。
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