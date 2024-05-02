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酒駕慣犯中2500萬樂透還買房！行政執行署急追罰鍰26萬多

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名原本在工地打工維生的王姓男子，2018年7月間，因酒駕加無照駕駛，遭裁罰9萬元遲遲未繳。後來行政執行署新北分署發現，王男去年新購入房產，資金來源疑為2500萬元的樂透獎金，於是趕緊連同王男上述罰鍰及其他交通違規罰鍰、牌照稅、汽機車燃料費滯納金等，共追回26萬餘元。

新北分署指出，王男是在2018年7月25日上午，於新北市土城區為警攔檢，發現酒測值超標且無照駕駛，遭裁罰9萬元。全案原於2019年9月間移送新北分署執行卻查無王男財產，只能暫時核發執行憑證結案。

另外，新北分署也發現，林男曾於2015年6月、2020年5月間及2023年9月間，3度因酒駕遭移送法辦，獲法院分別判處3月、4月及5月徒刑，均得易科罰金，是個典型的酒駕慣犯。

日前新北分署重新整理卷證發現，王男曾在2022年領取中獎彩券獎金2000餘萬元，加計先行扣繳的20％，推估中獎金額超過2500萬元。進而查出王男去年疑似持該獎金新購入一處房產，於是連忙扣押其銀行存款，同時通知曾移送王男相關案件的裁罰機關，再次將無照駕駛、闖紅燈等未結案件移送執行，最後成功追討回共26萬餘元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市一名王姓男子，因酒駕加無照駕駛，遭裁罰9萬元遲遲未繳，竟被行政執行署新北分署發現他中了2500萬元的樂透還買房，最後成功追回共26萬餘元各項罰鍰。圖／新北分署提供
新北市一名王姓男子，因酒駕加無照駕駛，遭裁罰9萬元遲遲未繳，竟被行政執行署新北分署發現他中了2500萬元的樂透還買房，最後成功追回共26萬餘元各項罰鍰。圖／新北分署提供

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