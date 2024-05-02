法官之死檢討…執業律師：加強檢警資訊建設、強化職權不起訴

士林地院法官李昭然墜樓，法界認為司法官工作量有檢討必要。立法院司法及法制委員會今天舉行「如何簡化偵查及審判訴訟品質公聽會」。律師蕭奕弘說，檢察官與司法警察機關間資訊基礎建設有強化必要，以減少人犯移送耗費成本。

蕭奕弘曾任嘉義地方法院法官、台北地檢署檢察官，擁院檢實務經驗，熱衷法普工作。

蕭奕弘表示，簡化司法書類是改善的方向之一，他認為警調機關與地檢署資訊如何介接，也是節約司法成本的方案。

蕭奕弘說，在國外有檢察官對29.9%的微罪做出不起訴處分，反觀我國檢察官認為有罪但予職權不起訴處分者，只占全部案件1.5%，如果可以強化職權不起訴功能，就可降低刑事法庭的工作量。

蕭奕弘表示，我國目前職權不起訴的應用，要在當事人同意下而為，如沒有經此一程序，凡偷竊水果、垃圾袋、紙箱等犯罪行為都要給檢察官偵辦、給法官審判，這個問題可從刑事政策上去解決，讓輕罪快快結案。

蕭奕弘說，對於自動生產書類方面，酒駕、毒品案可嘗試不必記載犯罪事實，如同警察開交通罰單只記載超速速度即可，而酒駕案子的起訴書，其實不見得一定要記到在何處酒駕，或許可減少檢察官工作量。

蕭還說，警察是檢察官的偵查夥伴，查獲竊盜、聚眾賭博現行犯都要將人移送，如果一件聚眾賭博案一下移送十幾人，會癱患內勤檢察官工時；法務部有意發展檢警遠距視訊，不過，檢察官與司法警察機關的資訊基礎建設不成熟，可再檢討、精進。