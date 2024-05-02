快訊

通緝犯女友驚傳竟是她堂妹 藍心湄發聲回應了

強搬4幅畫大S提告！汪小菲出庭道歉：不好意思因家事耽誤時間資源

準經長喊核電延役要全民認同 非核家園神主牌將轉向？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法官之死檢討…執業律師：加強檢警資訊建設、強化職權不起訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

士林地院法官李昭然墜樓，法界認為司法官工作量有檢討必要。立法院司法及法制委員會今天舉行「如何簡化偵查及審判訴訟品質公聽會」。律師蕭奕弘說，檢察官與司法警察機關間資訊基礎建設有強化必要，以減少人犯移送耗費成本。

蕭奕弘曾任嘉義地方法院法官、台北地檢署檢察官，擁院檢實務經驗，熱衷法普工作。

蕭奕弘表示，簡化司法書類是改善的方向之一，他認為警調機關與地檢署資訊如何介接，也是節約司法成本的方案。

蕭奕弘說，在國外有檢察官對29.9%的微罪做出不起訴處分，反觀我國檢察官認為有罪但予職權不起訴處分者，只占全部案件1.5%，如果可以強化職權不起訴功能，就可降低刑事法庭的工作量。

蕭奕弘表示，我國目前職權不起訴的應用，要在當事人同意下而為，如沒有經此一程序，凡偷竊水果、垃圾袋、紙箱等犯罪行為都要給檢察官偵辦、給法官審判，這個問題可從刑事政策上去解決，讓輕罪快快結案。

蕭奕弘說，對於自動生產書類方面，酒駕、毒品案可嘗試不必記載犯罪事實，如同警察開交通罰單只記載超速速度即可，而酒駕案子的起訴書，其實不見得一定要記到在何處酒駕，或許可減少檢察官工作量。

蕭還說，警察是檢察官的偵查夥伴，查獲竊盜、聚眾賭博現行犯都要將人移送，如果一件聚眾賭博案一下移送十幾人，會癱患內勤檢察官工時；法務部有意發展檢警遠距視訊，不過，檢察官與司法警察機關的資訊基礎建設不成熟，可再檢討、精進。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

曾任台北地檢署檢察官的律師蕭奕弘。圖／翻攝網路
曾任台北地檢署檢察官的律師蕭奕弘。圖／翻攝網路

司法官 檢察官 警察

延伸閱讀

四成時間寫判決累死法官？政大法學院長：精力應集中聽審、判斷

血汗司法官過勞引關注 法務部：放寬檢察官辦案管考

法官、書記官之死…司法院爭取修總員額法 解決過勞難題

苗栗書記官疑過勞死 台東地院前院長「曾考上半年即離職」

相關新聞

汪小菲涉搬移4幅畫案今北檢出庭：不好意思因家事耽誤時間資源

藝人「大S」徐熙媛與汪小菲離婚後，兩人對簿公堂。汪小菲前年從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地檢署...

酒駕慣犯中2500萬樂透還買房！行政執行署急追罰鍰26萬多

新北市一名原本在工地打工維生的王姓男子，2018年7月間，因酒駕加無照駕駛，遭裁罰9萬元遲遲未繳。後來行政執行署新北分署...

影／竹聯幫明仁會分子狠殺前女友...另案查出主導詐團全台騙2億

竹聯幫仁堂明仁會于姓男子去年10月懷疑前女友偷吃，在高雄狠踹女子頭致死被依殺人罪嫌收押、另案發監執行；檢警又查出，于男還...

環保局稽查員測噪音遭恐怖攻擊、眼睛受傷 老翁判罰5000元

屏東縣吳姓老翁不滿生活環境有噪音汙染，打電話向環保局陳情，環保局派稽查員吳男、張男到場執行噪音量測作業，吳姓老翁現場竟情...

法官之死檢討…執業律師：加強檢警資訊建設、強化職權不起訴

士林地院法官李昭然墜樓，法界認為司法官工作量有檢討必要。立法院司法及法制委員會今天舉行「如何簡化偵查及審判訴訟品質公聽會...

台南北區建案施工致鄰戶屋損 受災戶怒控建商無作為按鈴申告

台南北區建商施工致北華街鄰戶屋損嚴重，受災戶今上午10時在市議員沈震東前台南地檢署按鈴申告，對該建案起造、承造公司負責人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。