台南北區建案施工致鄰戶屋損 受災戶怒控建商無作為按鈴申告
台南北區建商施工致北華街鄰戶屋損嚴重，受災戶今上午10時在市議員沈震東前台南地檢署按鈴申告，對該建案起造、承造公司負責人及設計監造人等8人，提出違反建築術成規罪及業務上登載不實罪。
蔡姓受災戶指出，自4月11日4戶住家傾斜率已逼近重建值1／40，房屋毀損、漏水及管線不通，被迫撤離家園日起至今日，建案起造人涉違法致公共危險，致受災戶與緊鄰房舍後續應對處上毫無作為。
她表示，建商協商調解時，故意以老屋殘值來談和解，沒有誠意重建，在替受災戶承租房子時不願承擔責任，沒有誠意，在維護工地周遭現況無作為，致水溝被其水泥與砂土堵塞不知，孳生孑孓，還推責其為受災戶與巷弄的私溝，不認錯。
受災戶控訴建商，對受災戶具體安置計畫無作為；提供受災戶與鄰里每日工地周圍監測狀況無作為；現場緊急應變計畫，傾斜房屋的防備性倒塌計畫無作為；建商解決問題時不夠誠意，最終也是無作為。
蔡姓受災戶指出，184-1至184-4傾斜下陷受損嚴重住戶訴求，主張建商全額負擔重建等相關費用，全額負擔損鄰搬遷開始到重建完成當日前的安置費，與之前生活條件不同的額外不便費及精神賠償費。
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