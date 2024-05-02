快訊

通緝犯女友驚傳竟是她堂妹 藍心湄發聲回應了

強搬4幅畫大S提告！汪小菲出庭道歉：不好意思因家事耽誤時間資源

準經長喊核電延役要全民認同 非核家園神主牌將轉向？

台南北區建案施工致鄰戶屋損 受災戶怒控建商無作為按鈴申告

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南北區建商施工致北華街鄰戶屋損嚴重，受災戶今上午10時在市議員沈震東前台南地檢署按鈴申告，對該建案起造、承造公司負責人及設計監造人等8人，提出違反建築術成規罪及業務上登載不實罪。

蔡姓受災戶指出，自4月11日4戶住家傾斜率已逼近重建值1／40，房屋毀損、漏水及管線不通，被迫撤離家園日起至今日，建案起造人涉違法致公共危險，致受災戶與緊鄰房舍後續應對處上毫無作為。

她表示，建商協商調解時，故意以老屋殘值來談和解，沒有誠意重建，在替受災戶承租房子時不願承擔責任，沒有誠意，在維護工地周遭現況無作為，致水溝被其水泥與砂土堵塞不知，孳生孑孓，還推責其為受災戶與巷弄的私溝，不認錯。

受災戶控訴建商，對受災戶具體安置計畫無作為；提供受災戶與鄰里每日工地周圍監測狀況無作為；現場緊急應變計畫，傾斜房屋的防備性倒塌計畫無作為；建商解決問題時不夠誠意，最終也是無作為。

蔡姓受災戶指出，184-1至184-4傾斜下陷受損嚴重住戶訴求，主張建商全額負擔重建等相關費用，全額負擔損鄰搬遷開始到重建完成當日前的安置費，與之前生活條件不同的額外不便費及精神賠償費。

受災戶今上午10時在市議員沈震東前台南地檢署按鈴申告，對該建案起造、承造公司負責人及設計監造人等8人提告。記者邵心杰／攝影
受災戶今上午10時在市議員沈震東前台南地檢署按鈴申告，對該建案起造、承造公司負責人及設計監造人等8人提告。記者邵心杰／攝影
受災戶指出，自4月11日4戶住家傾斜率已逼近重建值1／40，房屋毀損、漏水及管線不通，被迫撤離家園日起至今日，建案起造人涉違法致公共危險。記者邵心杰／攝影
受災戶指出，自4月11日4戶住家傾斜率已逼近重建值1／40，房屋毀損、漏水及管線不通，被迫撤離家園日起至今日，建案起造人涉違法致公共危險。記者邵心杰／攝影

台南 房屋 租房子

延伸閱讀

蘇澳「比薩斜塔案」初判無公安問題 建商盼復工受損住戶不滿

嘉市新榮戲院舊址蓋住宅售價創新高 建商預售挨罰原因曝

社子島協調會衝突...王世堅嗆抗議者收錢辦事 自救會批：服務建商的政客

助花蓮地震受災戶度過難關 花蓮縣府：稅務可分期延繳

相關新聞

汪小菲涉搬移4幅畫案今北檢出庭：不好意思因家事耽誤時間資源

藝人「大S」徐熙媛與汪小菲離婚後，兩人對簿公堂。汪小菲前年從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地檢署...

酒駕慣犯中2500萬樂透還買房！行政執行署急追罰鍰26萬多

新北市一名原本在工地打工維生的王姓男子，2018年7月間，因酒駕加無照駕駛，遭裁罰9萬元遲遲未繳。後來行政執行署新北分署...

影／竹聯幫明仁會分子狠殺前女友...另案查出主導詐團全台騙2億

竹聯幫仁堂明仁會于姓男子去年10月懷疑前女友偷吃，在高雄狠踹女子頭致死被依殺人罪嫌收押、另案發監執行；檢警又查出，于男還...

環保局稽查員測噪音遭恐怖攻擊、眼睛受傷 老翁判罰5000元

屏東縣吳姓老翁不滿生活環境有噪音汙染，打電話向環保局陳情，環保局派稽查員吳男、張男到場執行噪音量測作業，吳姓老翁現場竟情...

法官之死檢討…執業律師：加強檢警資訊建設、強化職權不起訴

士林地院法官李昭然墜樓，法界認為司法官工作量有檢討必要。立法院司法及法制委員會今天舉行「如何簡化偵查及審判訴訟品質公聽會...

台南北區建案施工致鄰戶屋損 受災戶怒控建商無作為按鈴申告

台南北區建商施工致北華街鄰戶屋損嚴重，受災戶今上午10時在市議員沈震東前台南地檢署按鈴申告，對該建案起造、承造公司負責人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。