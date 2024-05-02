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機車裝GPS定位妻子行蹤 岳母車禍...修車揪出他詭計

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄曾姓男子懷疑林姓女子行蹤不明，在林女及林父機車上安裝GPS定位裝置，隨時監控林女行蹤，事後因林母外出車禍，機車送修時，意外在龍頭發現定位裝置，高雄地檢署偵結，今依妨害秘密罪嫌將曾男起訴。

檢警調查，曾男、林女結婚多年，因感情不睦分居，曾懷疑妻子常常行蹤不明，去年2月間，私自在林女、林父機車上安裝GPS定位系統，隨時掌握林女行蹤。

去年3月間，林女騎車外送時，察覺曾男從她出門起就一路尾隨，跑到派出所求助後，才未見曾男蹤影，事隔幾天後，林女下班返家途中，曾男突然在半路攔截，嚇得林女馬上向家中父親求助。

沒多久，林女母親騎車出門摔車，機車送修時意外發現一具GPS定位系統，林父想到之前曾男都能掌握愛女行蹤，馬上要曾到家說明。曾才坦承有用google map定位林女行蹤。

沒料再過幾天，去年4月林女到好友家中，才剛到曾男就打電話給朋友追問行蹤，林女隨即跑到機車行檢查，果然發現該輛機車也被裝有追蹤裝置，氣得報警對曾男提告。

檢警偵辦時，曾男否認裝機，稱林女機車是她買的，當時就請車行裝上GPS定位系統，後來機車就給林女使用，之前兩人交往時，就會用google map定位彼此行蹤。

但檢方傳訊車行業者作證，業者證實曾男曾請他協助裝設GPS定位，且他裝設的機台與警方查扣一樣；另依據曾男、林女對話紀錄，曾也向林女坦承有用定位追蹤行程。

綜合事證後，檢方認定曾男積極在林女機車上裝設GPS裝置，利用定位竊錄林女行蹤，今偵結依妨害秘密罪嫌將曾男起訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

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