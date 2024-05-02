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藍心湄堂妹男友？竹聯大哥霸房產當包租公收千萬租金 通緝11年被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

北市58歲宮姓男子2013年因強盜案遭通緝，躲藏在台北市民權東路1棟住商大樓內躲避查緝，並在大樓未完工時取得部分產權。宮男隨後自稱竹聯幫虎堂大哥，率小弟霸占1到3樓房屋改裝套房出租牟利，11年來收取超過1千萬元租金。板橋警方獲報上月29日前往查緝，當場將宮男逮捕，詢後依強盜、竊占通緝送辦。

據了解，宮姓男子對外自稱竹聯幫虎堂大哥，2007年時因犯下組織犯罪條例案，2013年時被台北地檢署發布強盜通緝。宮男為躲避查緝躲藏在台北市民權東路一段巷內1棟住商大樓內，在大樓接近完工時取得部分產權，接著趁其他屋主不在台灣之際，霸佔大樓1至3樓房屋，並改裝成套房出租牟利，11年來收取超過1千萬元租金。

被霸占房產的屋主得知後提告竊占，台北地檢署2015年再依竊占罪嫌對宮男發布通緝。板橋警方日前獲報宮男躲藏台北市民權東路這棟住商大樓內，前往現場調查後發現該棟大樓有多個出入口且門禁森嚴，警方為防打草驚蛇派員埋伏近1周。本周一（4月29日）確認宮男人在屋內時上門查緝，宮男還一度拒不開門與警方僵持，當警方準備破門之際宮男才開門束手就擒。

據了解，宮男11年來都躲藏在這棟大樓內，並與藍姓女友住在該處，藍女對外還自稱是藝人藍心湄的堂妹，板橋警方前往查緝時僅有宮男在屋內，並未接觸到藍女，對於藍女身分部分因與案情無關並不了解。

板橋警方將宮男依強盜、竊占通緝解送歸案。記者黃子騰／翻攝
板橋警方將宮男依強盜、竊占通緝解送歸案。記者黃子騰／翻攝
板橋警方前往台北市民權東路逮捕宮姓男子。記者黃子騰／翻攝
板橋警方前往台北市民權東路逮捕宮姓男子。記者黃子騰／翻攝

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