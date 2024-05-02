網傳「中選會選務人員作票」 檢調鑑定影片經剪接 涉誹謗偵辦中

今年總統立委二合一選舉開票期間，網路社群平台大量流傳多則指稱中央選舉委員會選務人員作票以及選務不公等不實影片，檢調查出，一名李姓男子在TikTok帳號上傳影射開票所選務人員作票影片，經鑑定為遭剪接的不實影片，涉犯誹謗，全案偵辦中。

檢調查出，先前網路流傳一則指稱台南市東區第1340號投開票所選務人員作票影片，影片呈現「唱票員喊1號、記票員畫記2號」等畫面，經鑑識後發現是剪接不同時序的影像，意圖誤導民眾有選務人員偏袒特定候選人。

台北地檢署及調查局溯源調查，確認該影片出自台南市李姓男子的TikTok帳號，今年4月22日約談李男到案，李坦承確剪輯合成「唱票員喊1號、記票員畫記2號」影音、公開發布至個人TikTok帳號、YouTube頻道帳號及大陸抖音帳號。

檢調指出，大量網民觀看後該影片後心生不滿，轉傳影片至社群平台Dcard、Facebook及YouTube，李所為足以致生損害中選會與選務人員之名譽，嚴重傷害國人對選舉公正性的信賴。