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四成時間寫判決累死法官？政大法學院長：精力應集中聽審、判斷

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今天舉行「如何簡化偵查及審判訴訟品質公聽會」，政治大學法學院院長許政賢表示，司法工作要減量，增加員額只是應急方案，士林地院法官李昭然是優秀校友，希望李的離開，法官未來可以有健全環境工作。

許政賢說，他擔任過十幾年的法官，被同學笑稱是司法「逃兵」，他以「逃兵」的角度認為，法官之死是危機也是轉機，目前司法制度欠缺的是效能、工作無效率，要有好的方法，須先做對的事情。

許政賢說，根據調查數字，我國法官花了約四成的時間在撰寫判決書，以新加坡初級法院為例子，各種指標在全世界都是名列前茅，我國與日、韓則是第2等級。

許說，新加坡曾為此做出痛苦的改革，但獲得成功的結果，新加坡法院本來一件案子開庭要等上2年，現在只要等1個月就開庭，且司法滿意度高。

許政賢還表示，人才才是司法最重要的資產，法官應該將精力集中在「聽審」、「判斷」之上，而不是一直在寫判決書，對案子作出最好的判斷才是審判的重點，適度的增員只是一種應急的方案而已。

許政賢表示，不幸墜樓的士林地院法官李昭然是政大法學院的優秀校友，希望李的離開，法官未來可以在健全的環境裡工作。

政治大學法學院院長許政賢。圖／翻攝網路
政治大學法學院院長許政賢。圖／翻攝網路

司法 新加坡

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