偷挖百年茄苳樹二審加重刑期 再加5倍罰金共400萬元

台東王姓男子雇用機具竊取國有林產地茄苳樹1棵，一審判7個月有期徒刑，檢察官不服上訴。高等法院花蓮分院法官審理認為遭竊茄苳樹價值雖不高，但使用機具破壞森林生態環境影響甚鉅，且犯後毫無悔意，撤銷原判決，改判1年2個月，併科罰金400萬元。全案可上訴。

判決書指出，2020年8月30日台東關山警分局接獲民眾通報，東40縣公路傳出巨響，警方獲報前往察看，發現1輛板車前輪爆胎，但載運物讓警方起疑，進而查獲王男等人盜採茄苳樹，移送地檢署偵辦，同年被依森林法及竊盜等罪嫌起訴，去年一審判處王7個月徒刑。

檢察官不服判決，提起上訴，二審法官審理時，王不僅沒有悔意，還一再幽靈抗辯，法官認為遭竊茄苳樹價值雖不高，但王為圖私利，明知茄苳樹在國有林地成功事業區第16林班內，仍雇用大型機具擴大對自然生態環境破壞影響甚鉅，顯見目無法紀。

另二審法官認為原判決疏未詳查，誤認被告並無不法所有之竊盜犯意，著實不太恰當，因此，原判決撤銷，改判1年2個月有期徒刑，併科山價贓額80萬元5倍罰金400萬元。全案仍可上訴。