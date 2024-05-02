快訊

轉戰成人平台？被爆SWAG找上門 謝和弦前妻Keanna證實：有加微信

中職／前兄弟「最帥洋將」退休轉戰財金界 竟變成大摩副總裁

訓練狗狗不能只給獎勵！訓犬師揭上課過程 米克斯最難教

偷挖百年茄苳樹二審加重刑期 再加5倍罰金共400萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東王姓男子雇用機具竊取國有林產地茄苳樹1棵，一審判7個月有期徒刑，檢察官不服上訴。高等法院花蓮分院法官審理認為遭竊茄苳樹價值雖不高，但使用機具破壞森林生態環境影響甚鉅，且犯後毫無悔意，撤銷原判決，改判1年2個月，併科罰金400萬元。全案可上訴。

判決書指出，2020年8月30日台東關山警分局接獲民眾通報，東40縣公路傳出巨響，警方獲報前往察看，發現1輛板車前輪爆胎，但載運物讓警方起疑，進而查獲王男等人盜採茄苳樹，移送地檢署偵辦，同年被依森林法及竊盜等罪嫌起訴，去年一審判處王7個月徒刑。

檢察官不服判決，提起上訴，二審法官審理時，王不僅沒有悔意，還一再幽靈抗辯，法官認為遭竊茄苳樹價值雖不高，但王為圖私利，明知茄苳樹在國有林地成功事業區第16林班內，仍雇用大型機具擴大對自然生態環境破壞影響甚鉅，顯見目無法紀。

另二審法官認為原判決疏未詳查，誤認被告並無不法所有之竊盜犯意，著實不太恰當，因此，原判決撤銷，改判1年2個月有期徒刑，併科山價贓額80萬元5倍罰金400萬元。全案仍可上訴。

據了解，遭竊茄苳樹幹胸徑逾150公分，當時被盜竊總重30公噸，板車經過縣道東40線的山區道路，路面無法承受將近40公噸的重量，不僅導致路面下陷，車胎也不堪負荷，輪圈變形爆胎，車輛動彈不得。專家學者估計已生長逾百年以上，其生長過程中對自然環境的重要性難以衡量。

台東王姓男子雇用機具竊取國有林產地茄苳樹1棵，一審判7個月有期徒刑，檢察官不服上訴。高等法院花蓮分院撤銷原判決，改判1年2個月，併科罰金400萬元。全案可上訴。記者尤聰光／攝影
台東王姓男子雇用機具竊取國有林產地茄苳樹1棵，一審判7個月有期徒刑，檢察官不服上訴。高等法院花蓮分院撤銷原判決，改判1年2個月，併科罰金400萬元。全案可上訴。記者尤聰光／攝影
2020年8月30日台東關山警分局接獲民眾通報，東40縣公路傳出巨響，警方獲報前往察看，發現1輛板車前輪爆胎，但載運物讓警方起疑，進而查獲王男等人盜採茄苳樹。圖／關山警分局提供
2020年8月30日台東關山警分局接獲民眾通報，東40縣公路傳出巨響，警方獲報前往察看，發現1輛板車前輪爆胎，但載運物讓警方起疑，進而查獲王男等人盜採茄苳樹。圖／關山警分局提供
遭竊茄苳樹幹胸徑逾150公分，當時被盜竊總重30公噸，專家學者估計已生長逾百年以上，其生長過程中對自然環境的重要性難以衡量。圖／林業保育署台東分署提供
遭竊茄苳樹幹胸徑逾150公分，當時被盜竊總重30公噸，專家學者估計已生長逾百年以上，其生長過程中對自然環境的重要性難以衡量。圖／林業保育署台東分署提供

台東 檢察官 竊盜

延伸閱讀

海上救災國賠案二審敗訴 空勤總隊：持續上訴

「角頭」臨演李振豪犯台版柬埔寨案…拐88人當豬仔 二審仍判刑18年

陸籍「華益9號」抽砂船非法盜取我國海砂300公噸 船長判囚1年10月定讞

台南議長賄選案判決影響其職位？ 法界人士直言「未定之天」

相關新聞

男涉虐6歲兒致死 國民法官重判16年

台中市徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線毆打六歲兒子、逼赤裸罰站，怕傷勢被發現，要兒泡在熱水塑膠箱「加速退瘀」，時間超過一...

翻拍機密7.3萬元賣陸人 海巡女下士貪汙起訴

海巡署第六岸巡隊吳姓女下士，涉於值勤時以手機翻拍公務電腦內演練紀錄等機密文件，再以ＬＩＮＥ傳送給王姓大陸籍人士，獲取七點...

藍心湄堂妹男友？竹聯大哥霸房產當包租公收千萬租金 通緝11年被逮

台北市58歲宮姓男子2013年因強盜案遭通緝，躲藏在台北市民權東路1棟住商大樓內躲避查緝，並在大樓未完工時取得部分產權。...

北檢續查汪小菲涉搬移4幅畫案 今天傳汪小菲到庭

藝人「大S」徐熙媛與汪小菲離婚後，兩人對簿公堂。汪小菲前年從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地檢署...

貴婦奈奈「男友名醫父」黃立雄夫妻涉詐逃亡 上手銬搭機明抵台

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健涉吸金逃亡加拿大，其男友父親、名醫黃立雄夫妻也因投資醫美涉詐逃亡加國，四人均被通緝；據...

撞死巡路員、警員 檢認發病釀禍 事後身亡不起訴

新北市簡姓男子偷車撞死劉姓巡路員，再衝撞基隆市警局八堵分駐所，造成蘇姓警員傷重不治，案發後簡男也遭列車撞死。基隆地檢署偵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。