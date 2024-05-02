陸軍航勤場下士投資遭詐損失150萬 「這些行為」丟軍職

陸軍航空基地勤務廠韋姓下士，2022年初因誤信網路「T-SET」虛擬貨幣能高獲利，借貸籌款150萬投資後，直至同年中投入資金歸零才驚覺上當，負擔鉅額債務下，陸續向同事、同學借款支應，卻未能如期還款，遭陸軍航勤廠多次處分，累滿三大過撤職，韋男不服上訴至高雄高等行政法院，近日判決出爐，韋男敗訴。

判決指出，韋於2022年7月至9月間，分別向上、中、下士及士兵階級，至少7人次， 以「家用」、「加油」、「繳納電話費」等理由，借貸2000元至2萬元不等金額，因韋未依時還款，上級才得知韋因財務失衡，衍生軍中同仁間的財務糾紛，影響軍心，雖事後皆由韋父一一還清債務，因明顯破壞軍紀，被記過1次。

同年11月，韋轉向營外高中同學及友人借貸共8000元未還，影響國軍軍譽；還為了買高價手機給女性友人，他以上級或學長之姿，未提供合約檢閱的情況下，要求張姓上兵擔任保證人借貸5萬元，卻時常欠繳未能如期還款，造成張員困擾，直至收到法務催繳通知函，張向上級反應後，最終由韋父一一債務償還。

韋未記取教訓，12月上旬，再向張員商借3000元未還，軍方人評會考量，韋近期才發生營內借款事件，如今形同累犯，身為資深士官卻做出不良示範，人評會9人有6票贊成通過處分「記大過1次」。

另外，同年12月，韋因欺瞞長官謊稱手機故障，卻於安全檢查時被發現藏匿智慧型手機於床鋪下，並於皮夾內查獲隨身碟，三項違失行為，再被記過4次；經陸軍航勤廠去年2月初召開懲罰人評會，決議核予撤職及停用3年處分；同年3月3日，經陸軍司令部依陸海空軍軍官士官服役條例規定，核定停役。

韋坦承，向同單位士官兵有借貸行為及攜帶多個違禁物品入營等皆為事實，但他一一列舉認為軍方懲處過重，並認為人評會概括以「言行不檢」一詞論處，違反明確性原則、禁止恣意原則、比例原則等。

對此，高高行合議庭指出，陸軍航勤廠兩次懲罰處分規制效力繼續存在，韋均未循序提起行政救濟而告確定，無從再以一般法律救濟程序請求撤銷，且無從加以審究。