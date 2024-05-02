聽新聞
test
0:00 / 0:00

名醫黃立雄夫妻涉詐逃亡 明押解回台

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

名醫黃立雄（圖）夫妻因投資醫美涉詐逃亡加國，兩人今天將被加拿大兩位移民官押解登機回台。圖／報系資料照
名醫黃立雄（圖）夫妻因投資醫美涉詐逃亡加國，兩人今天將被加拿大兩位移民官押解登機回台。圖／報系資料照
網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健涉吸金逃亡加拿大，其男友父親、名醫黃立雄夫妻也因投資醫美涉詐逃亡加國，四人均被通緝；據了解，黃立雄與妻子黃林麗真在加國以遭黑道追殺為由，聲請政治庇護遭法院駁回、驅逐出境，兩人今天將被加拿大兩位移民官押解登機，預計明天（三日）上午六時抵達桃園機場，由調查局解送歸案。

據了解，黃立雄與黃林麗真已被加國移民官上銬帶上飛機，明天清晨抵達桃園機場，調查局台北市調查處將派出八名調查官前往戒護押解，現場人別確認後，旋即分別解送北檢與士檢歸案。至於蘇陳端與黃博健還在加國打移民訴訟。

據調查，蘇陳端與黃博健在台設立「杏立博全」診所，販售醫美相關產品，二○一八年突然倒閉，消費者提告兩人吸金捲款潛逃，金額約十億元，檢方對蘇陳端、黃博健、黃立雄發布通緝，時效至二○四三年，並函文外交部註銷三人護照。黃林麗真則有多起詐欺案由士檢偵辦，部分案件未到案遭通緝。

蘇陳端日前對外指出，當年因需資金調度，透過友人向錢莊借錢，沒想到對方是台灣知名黑道，因利息太高無法償還，又怕遭黑衣人追殺，全家才逃亡海外，在海外期間也被恐嚇。

調查局指出，黃立雄與黃林麗真向加拿大申請「政治庇護」，但加拿大認為兩人非政治因素，當地法院認定兩人違法居留，裁定駁回申請，遣返回台。

詐欺 貴婦奈奈 通緝

延伸閱讀

貴婦奈奈逃亡加拿大6年...公婆表明願意返台 法務部長表態了

貴婦奈奈潛逃加拿大 調查局安排男友父母返台

貴婦奈奈公公逃亡加拿大 調查局證實願返台說明

資生堂千金懷胎3月搭捷運喊「沒人讓座」 名醫看不下去：知識很重要

相關新聞

男涉虐6歲兒致死 國民法官重判16年

台中市徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線毆打六歲兒子、逼赤裸罰站，怕傷勢被發現，要兒泡在熱水塑膠箱「加速退瘀」，時間超過一...

翻拍機密7.3萬元賣陸人 海巡女下士貪汙起訴

海巡署第六岸巡隊吳姓女下士，涉於值勤時以手機翻拍公務電腦內演練紀錄等機密文件，再以ＬＩＮＥ傳送給王姓大陸籍人士，獲取七點...

名醫黃立雄夫妻涉詐逃亡 明押解回台

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健涉吸金逃亡加拿大，其男友父親、名醫黃立雄夫妻也因投資醫美涉詐逃亡加國，四人均被通緝；據...

撞死巡路員、警員 檢認發病釀禍 事後身亡不起訴

新北市簡姓男子偷車撞死劉姓巡路員，再衝撞基隆市警局八堵分駐所，造成蘇姓警員傷重不治，案發後簡男也遭列車撞死。基隆地檢署偵...

陸戰66旅戰車營士兵偷同袍萬餘元現金 提早退伍吃官司

蔡姓男子原在海軍陸戰隊陸戰66旅、別名「陸戰先鋒66旅」下湖營區服役的職業軍人，疑因在外積欠至少數十萬元卡債、信用貸款，...

海巡署女下士「賤賣」國家機密 今移審法院裁定羈押

原隸屬海巡署南部分署第六岸巡隊，負責屏東海岸港口巡查、安檢的吳姓女下士，去年11月至12月期間，涉嫌為大陸地區刺探、收集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。