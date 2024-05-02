名醫黃立雄夫妻涉詐逃亡 明押解回台

名醫黃立雄（圖）夫妻因投資醫美涉詐逃亡加國，兩人今天將被加拿大兩位移民官押解登機回台。圖／報系資料照 網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健涉吸金逃亡加拿大，其男友父親、名醫黃立雄夫妻也因投資醫美涉詐逃亡加國，四人均被通緝；據了解，黃立雄與妻子黃林麗真在加國以遭黑道追殺為由，聲請政治庇護遭法院駁回、驅逐出境，兩人今天將被加拿大兩位移民官押解登機，預計明天（三日）上午六時抵達桃園機場，由調查局解送歸案。

據了解，黃立雄與黃林麗真已被加國移民官上銬帶上飛機，明天清晨抵達桃園機場，調查局台北市調查處將派出八名調查官前往戒護押解，現場人別確認後，旋即分別解送北檢與士檢歸案。至於蘇陳端與黃博健還在加國打移民訴訟。

據調查，蘇陳端與黃博健在台設立「杏立博全」診所，販售醫美相關產品，二○一八年突然倒閉，消費者提告兩人吸金捲款潛逃，金額約十億元，檢方對蘇陳端、黃博健、黃立雄發布通緝，時效至二○四三年，並函文外交部註銷三人護照。黃林麗真則有多起詐欺案由士檢偵辦，部分案件未到案遭通緝。

蘇陳端日前對外指出，當年因需資金調度，透過友人向錢莊借錢，沒想到對方是台灣知名黑道，因利息太高無法償還，又怕遭黑衣人追殺，全家才逃亡海外，在海外期間也被恐嚇。

調查局指出，黃立雄與黃林麗真向加拿大申請「政治庇護」，但加拿大認為兩人非政治因素，當地法院認定兩人違法居留，裁定駁回申請，遣返回台。