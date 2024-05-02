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翻拍機密7.3萬元賣陸人 海巡女下士貪汙起訴

聯合報／ 記者古和純／高雄報導

橋頭地檢署檢察官周韋志偵辦海巡署吳姓女下士貪汙案，全案昨天偵結起訴，吳女晚間被橋頭地方法院裁定羈押處分。記者古和純／攝影
橋頭地檢署檢察官周韋志偵辦海巡署吳姓女下士貪汙案，全案昨天偵結起訴，吳女晚間被橋頭地方法院裁定羈押處分。記者古和純／攝影
海巡署第六岸巡隊吳姓女下士，涉於值勤時以手機翻拍公務電腦內演練紀錄等機密文件，再以ＬＩＮＥ傳送給王姓大陸籍人士，獲取七點三萬元報酬，一度還想刺探葉姓同僚國防機密，遭拒絕；橋頭地檢署接獲海巡通報偵辦，依貪汙罪起訴。吳女上月遭海巡署免職。

檢方指出，吳女因缺錢在臉書上找借貸機會，有不知名網友傳ＬＩＮＥ連結，指可向「反美、反獨」王姓大陸籍人士借錢，但需協助偷拍國家機密文件。

吳被吸收，去年十一月至十二月期間，偷拍賤賣國防以外機密資料，如演練紀錄表、工作報告、研討會議資料等，分別獲得一萬九五七七元、三萬四五三○元及一萬九四二一元等報酬，以換算成泰達幣方式存於虛擬錢包中。

吳食髓知味，於屏東某站點守望哨執勤時，繼續翻拍關鍵設施相關資料，下崗時以ＬＩＮＥ傳給大陸王姓男子，另為賺取五十萬元介紹費，收集「外離島防衛計畫」、「基礎設施整合防護計畫」等國防機密情資，私下ＬＩＮＥ傳訊刺探葉姓同僚能否接觸關鍵基礎設施的圖資、文件，遭葉拒絕。

檢方查出吳確實收受七萬三五二八元，觸犯貪汙、國家安全法等罪嫌；吳刺探同僚提供國防秘密的行為，雖未獲得應允，也未獲取陸方五十萬元，仍屬貪汙既遂。

海巡署南部分署昨回應，吳姓女下士所涉案件，經檢方向法院聲押獲准已逾三個月，南部分署依陸海空軍軍官士官任職條例第九條規定免職，上月五日起生效。

偷拍 海巡署 貪汙

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