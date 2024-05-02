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男涉虐6歲兒致死 國民法官重判16年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

徐姓男子涉凌虐六歲兒子致死，台中地院國民法官採檢方主張，昨重判徐十六年徒刑。記者陳宏睿／攝影
徐姓男子涉凌虐六歲兒子致死，台中地院國民法官採檢方主張，昨重判徐十六年徒刑。記者陳宏睿／攝影
台中市徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線毆打六歲兒子、逼赤裸罰站，怕傷勢被發現，要兒泡在熱水塑膠箱「加速退瘀」，時間超過一小時；男童最後因橫紋肌溶解失能溺斃箱中，檢方依凌虐未成年人致死罪起訴，國民法官昨重判徐十六年。

此案檢辯爭執焦點在於徐男犯行是「凌虐致死」或「過失致死」，國民法官歷經三日審理，最終採檢方立場，認定此案涉犯對未成年凌虐致死罪，屬於累犯，應加重其刑，判十六年也是檢方具體求刑最高刑度。

檢方主張，男童四歲時徐男即有家暴紀錄，社會局強制親職教育，徐持續毆打兒子，甚至擔心犯行曝光，不斷幫兒子請假，長達四十二天；法醫解剖，男童新舊傷四十二處，大面積皮下出血，顯見犯行「變本加厲」，加上徐有入監服刑紀錄，對刑罰反應力薄弱，請求從重量刑，具體求刑十三年六月至十六年。

徐男律師辯護，徐男始終坦認犯案，因教育程度低、醫學常識不足，未預見退瘀方式不當，加速橫紋肌溶解症，導致男童溺水，犯行頂多是疏忽獨留兒子在浴室釀成意外，應以傷害、過失致死罪論處，刑度最重不應超過十一年。

徐男辯稱，管教兒子「情緒來了會大力教訓」，但會替兒子擦藥膏，後來看兒子傷勢嚴重，才會拿塑膠箱裝溫熱水「加速退瘀」，不知會造成小孩溺斃。

徐母替兒子求情，「天下父母都是愛自己小孩的」，當年她也是用打罵管教兒子，「應該是我的錯、做了不好示範」，徐聞言情緒崩潰，當庭痛哭。

卅八歲徐男涉凌虐六歲兒致死，台中地院國民法官上月底起連續審理三日，傳喚中國醫藥大學兒童醫院醫師、解剖法醫、學校教師，徐男同居人、徐男母親等人出庭。

國民 國民法官 家暴 過失致死

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