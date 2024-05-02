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撞死巡路員、警員 檢認發病釀禍 事後身亡不起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

新北市簡姓男子2月29日晚間駕駛小貨車兩度肇事，造成劉姓巡路員和蘇姓警員死亡。本報資料照片
新北市簡姓男子2月29日晚間駕駛小貨車兩度肇事，造成劉姓巡路員和蘇姓警員死亡。本報資料照片
新北市簡姓男子偷車撞死劉姓巡路員，再衝撞基隆市警局八堵分駐所，造成蘇姓警員傷重不治，案發後簡男也遭列車撞死。基隆地檢署偵查後，認定簡男是因急性精神病發作釀憾事。簡男已經死亡，昨天處分不起訴。

檢方調查，34歲簡姓男子今年2月29日晚間9點40分，在澳底漁港附近偷走小貨車，開往基隆途中，在萬瑞快速道路追撞執行巡路勤務的劉姓男子後逃逸，劉男送醫不治。

簡男一路駛出萬瑞快速道路匝道後右轉基隆市水源路、源遠路，再右轉八堵路衝進基隆市警三分局八堵分駐所，站在值班台後方的蘇姓警員猝不及防，傷重不治。簡男二度肇禍後棄車逃逸，在距離分駐所1公里多的暖暖交流道附近被列車撞擊，當場死亡。

檢方查出簡男今年2月間就醫，被診斷出病徵包括情緒激動時有奔跑及殺人意念，情緒易怒且有被害妄想。幾天後出現幻覺再度就醫，尿液檢出毒品甲基安非他命反應。

案發當天下午4點20分，簡男曾到距八堵分駐所約2公里的基警一分局南榮路派出所，向員警表示有魂魄要追殺他，停留約10分鐘離去。當晚就發生偷車和連撞兩人致死案。

檢察官依簡男病史、精神科醫生證述及案發前狀況，與急性精神病發作時「被害妄想」典型特徵吻合，加上簡男與劉、蘇生活無交集，認定簡男急性精神病發作，才對素不相識被害人發動致命攻擊。

新北貢寮真理里里長趙瑞昌轉述簡母的話說，她不知兒子究竟怎麼了，當天為何這麼做，內心感到愧疚，想再次向被害人家屬致歉。

被害人劉男的母親不認同檢方判斷，指簡男專程找警察報復，途中誤認穿反光背心、騎有警示燈機車的兒子是警察，刻意衝撞，導致兒子枉死。

基隆 檢察官 貢寮

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