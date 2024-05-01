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豐原父衣架狠抽6歲兒致溺斃 國民法官今重判16年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線管教6歲兒子、逼赤裸罰站，因擔心兒子傷勢被校方發現，要兒泡在裝熱水的塑膠箱裡「加速退瘀」，時間超過一小時，男童因橫紋肌溶解失能，溺斃箱中，徐被依凌虐未成年人致死罪起訴，國民法官歷經3日審理，檢方請求重判，求刑13年半至16年，今天下午審結，國民法官採檢方認定，判刑16年，仍可上訴。

此起凌虐未成年致死案由台中地院國民法官審理，從今年4月29日至今日，連續審理3日審結，陸續傳喚鑑定的中國醫藥大學兒童醫院醫師、解剖法醫、學校教師，徐男同居人、徐男母親等人出庭作證，公訴檢察官由張凱傑、林岳賢代表，今天下午5時10分，審結宣判。

公訴檢察官張凱傑科刑論告時強調，早在男童四歲時，徐男即有家暴紀錄，社會局也強制親職教育，但徐仍「變本加厲」，持續毆打兒子，甚至擔心犯行曝光，不斷幫兒子請假，加上徐已有刑案前科，入監服刑的紀錄，顯然對刑罰反應力薄弱，請求從重量刑，具體求刑13年6月至16年。

徐男律師辯護，徐男坦認犯案，但因教育程度低、醫學常識不足，沒有預見自己讓小孩退瘀的方式，會造成橫紋肌溶解症而溺水，徐男頂多是疏忽獨留兒子在浴室內，才釀成此起意外，應以傷害、過失致死罪論處，請求從輕量刑。

徐男則說，過去教訓小孩時，都會拿藥膏給小孩擦，後來看到小孩傷勢比較嚴重，才會拿水箱裝溫熱水，幫助小孩「加速退瘀」，不知道小孩會因此溺斃。

檢警調查，徐姓男子（38歲）素行不良，有入監服刑紀錄，前年底才將6歲大兒子從母親手中接回照顧，但徐從去年1月至6月，因認為男童不服管教，多次以衣架、傳輸線毆打男童的方式「教訓」，還曾逼男童裸體罰站、拿寶特瓶高舉過頭等體罰，甚至有用手機拍攝在浴室內教訓男童的影片，因男童接連被毆打，導致全身有多達42處的新舊傷，以及大面積皮下出血。

徐男除了持續向校方請假42天，讓男童傷勢不被校方、社工發現，僅以藥膏替男童塗抹，去年6月1日，徐在命男童罰站之後，要男童泡在裝有溫熱水的塑膠收納箱內，獨留男童在浴室時間長達1小時，男童因橫紋肌溶解，導致意識模糊失能後，在水箱內溺斃，徐驚覺狀況不對，由同居人報案後送醫，仍宣告不治，徐在去年9月被檢方依凌虐未成年人致死罪起訴。

台中市徐姓男子涉嫌凌虐6歲兒子致死，國民法官今審結宣判，重判16年。圖／本報資料照
台中市徐姓男子涉嫌凌虐6歲兒子致死，國民法官今審結宣判，重判16年。圖／本報資料照

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