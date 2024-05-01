工業區服務中心主任圖利固定廠商 涉收回扣21400元

自2016年2月起陸續擔任經濟部工業局大園、觀音工業區服務中心主任的59歲楊姓男子，涉嫌於2018、2021及2022年間辦理行道樹修剪、勞工活動中心圍籬鏽蝕等4項小額採購工程，均透露給許姓里長的公司提供報價單並施作，事後共收取2萬1400元「謝禮」，桃園地檢署偵結，依貪汙治罪條例的公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌起訴楊；由於楊男自白認罪，願支付公益金120萬元，檢方建請法院給予緩刑。

起訴事實指出，楊男自2016年2月至2021年10月1日擔任大園工業區服務中心主任，自2021年10月4日至2023年10月間擔任觀音工業區服務中心主任，負責綜理以上機關各項業務及政府採購事項，為依法令服務於國家所屬機關而具有法定職務權限的公務員。

楊男於2018年3月間辦理「107年度大園工業區自立公園行道樹零星修剪工作」的小額採購案，先透露給大園區內海里許姓里長提供報價單，許男以自己及胞兄公司名義填載8萬9000元、9萬5000元的2份報價單，送交服務中心不知情採購人員簽辦，最後由楊男核定報價較低的8萬9000元施作，許男完工後，同年5月4日交付現金5700元及拆帳明細給楊。

2018年12月辦理「107年大園工業區民生路單號側行道樹修剪」小額採購案、2021年4月間辦理「勞工活動中心拆除後考量為公設用地設鐵皮圍籬因鏽蝕修繕」小額採購案，均透露給大園區內海里許姓里長提供報價單，許分別以8萬3200元、5萬8900元施作，事成後，又分別將4400元、9600元給楊。

起訴指出，2022年2月7日，因地方議員去函反映觀音工業區某路口紅綠燈號誌遭路樹遮蔽，經評估後認有修剪必要，又辦理「成功路二段與工業八路交叉路口修剪行道樹」小額採購案，楊又告知許里長提供廠商報價，以1萬6000元得標，同年3月1日施作完成，同月4日上午由楊妻將1700元謝禮送至辦公室。