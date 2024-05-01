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台中父狠抽毆打虐兒致死 檢求重判：管教只是包裹洩憤的糖衣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市豐原區徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線抽打、逼裸體罰站，男童在水箱內失能溺斃，徐被依凌虐未成年人致死罪起訴，國民法官前天開始審理，今早科刑辯論，公訴檢察官張凱傑說，此案徐男雖然在案件審理時，不斷辯解是管教小孩時情緒失控，但徐過去已曾因家暴通報，社會局有強制徐上親職課程，但徐仍「變本加厲」，持續毆打兒子，導致男童失能溺斃，已構成凌虐致死，具體求刑13年6月至16年。

國民法官今早審理此案，檢察官張凱傑在科刑辯論時，依量刑因子，向國民法官解釋，此案應構成凌虐未成年人致死罪，加上徐男過去有前科，對刑法反應力薄弱，出獄之後又再犯此案，應該依法加重量刑。

「管教只是失格父親包裹洩憤的糖衣」張凱傑指出，此案徐男在審理時，不斷的強調，他是基於管教兒子的立場，才會採取體罰，但根據聯合兒童權益公約（CRC）第8號一般性意見，兒童有受保護免遭體罰和其他殘忍或不人道形式懲罰的權利。

張凱傑說，根據社會局代表黃律師的論告可知，徐早在男童4歲時，即有對男童施暴的家暴紀錄，當時男童屁股滿是瘀青，社會局強制親職教育，告誡徐不得用體罰方式，管教男童，但根據連日的審理證據可知，徐不但沒有停止毆打兒子的犯行，甚至變本加厲，甚至擔心男童傷勢被學校教師、社工發現，連月幫男童請假，時間長達42天。

張凱傑說，徐男審理時也坦認，此案中查扣5支折彎衣架，僅有3支用來毆打男童，另外一支凹折成棒狀的衣架，「用來嚇狗」，可見徐男眼中，「兒子比狗都不如」，因為徐僅拿衣架嚇狗，卻用衣架不斷毆打兒子，僅是情緒失控，而非管教。

張凱傑說，凌虐致死罪的刑度可處無期徒刑，或是十年以上有期徒刑，但此案檢方認為沒有達到「極度不人道」程度，類似兒少案件過去判例，刑期落在12年間，此案徐男過去曾涉及詐騙案件，被判刑3年8月，執行期滿後，又犯下此案，顯然對於刑法反應力薄弱，具體求刑13年6月至16年，希望能喚起徐男反省己過，也向社會大眾宣示司法保護兒少權益的決心。

徐男辯護蕭姓律師說，其他虐童判例，傷勢比此案男童嚴重，僅有判刑10年6月至11年，雖檢方以大數據提供資料、煽情的方式論告此案，但仍需請國民法官回歸理性，此案徐男是高職畢業，比起現在超過九成以上的大學畢業生來說，學識較低，徐過去也是在母親打罵教育下成長，經驗傳承下，加上醫學常識不足，徐又不知男童身上傷勢嚴重，應該從輕量刑。

此起凌虐兒童致死案，前天起陸續在台中地院審理，今天上午辯論終結，下午進入審議階段，預定在今天下午5時10分宣判此案。

台中市豐原區徐姓男子涉嫌凌虐兒子致死，國民法官預計今天下午審結宣判。圖／本報資料照
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國民法官

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