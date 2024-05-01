影／票匭有夾層？ 挺韓直播主質疑作票被送辦 法官不罰：言論自由

雲林斗六市民代表陳品宏今年1月在總統大選開票後，在其經營的Youtube頻道發布一則網路影片，質疑投開票所作票，中選會特地解釋澄清「並無不法」，警方依他散布不實言論，違反社會秩序維護法送辦，但法院審理後認為屬言論自由範圍，判不罰。

挺韓直播主陳品宏2021年曾涉「假罷免、真斂財」爭議，但後來仍選上斗六市民代表，今年1月14日上午10時許，他在所經營的「陳品宏」Youtube頻道，發布一則網傳標題為「開票開到紙箱底層跑一堆票出來！這是在變魔術還是在做票？誰都知道投票時不可能跑一堆到夾層，中選會出來講清楚！」的影片。

此則影片引起近2000則網友留言認為有徇私舞弊作票情事，警方認為他上傳的影片內容暗示總統大選某投開票所有作票可能，有激化社會對立、有可能重大影響社會穩定安寧秩序，因此依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款，移送法院審理。

法官審理認為，依警方提出台灣事實查核中心網頁，及中央選舉委員會1月15日在官方臉書發布澄清內容，此為屏東市第146投開票所，當天在開票時確實發現部分選票壓在票匭內部底板下方，因此可認定陳品宏質疑並非無的放矢。

且依一般社會經驗判斷，票匭內並無隔板分隔，票匭的底板一般均平貼票匭底部，鮮少有斜放的情形，因此影片中出現底板打斜致票匭出現分隔的狀態，自然容易引起質疑，而選務機關本就應負說明澄清的義務，難認定陳品宏有「散布內容不實之文章及影片連結」的行為。