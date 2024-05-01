台南議長賄選案／藍指判決悖離民意 柯文哲批違反常識

台南市議會正副議長賄選案前天一審宣判均無罪，議長邱莉莉表示沉冤昭雪。記者鄭惠仁／攝影 台南市議會正副議長賄選案前天宣判，議長邱莉莉等十名被告均無罪，市議會國民黨團昨天指判決理由罔顧事實、曲解法律，「即使是換票，也會有利益交換」，這樣的判決悖離民意。民眾黨主席柯文哲則說，無罪判決舉國譁然，違反常識，相較於屏東縣議長周典論幫鴻海創辦人郭台銘收購總統連署書遭收押，查了五個月繼續收押，實在有點超過比例原則。

台南地方法院指出，此案判決是合議庭針對所有證據調查結果後據以共同評議及裁判，並非單一法官決定，各界對判決結果的意見，法院予以尊重，然而個案證據的解釋及評價是合議庭全體在不受外界干擾及壓力下所獨立依法做出判斷，為審判重要價值。

台南地院表示，假如當事人包含檢察官有不服，可在法定期間內依救濟程序提起上訴；此案尚未確定，實不容個人憑臆測或主觀意識評斷，傷害人民所期待司法中立本質。

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝說，起訴書所載的折扣（可幫忙跟建商談打折）、經費（若投票予邱遭開除黨籍，四年後參選贊助經費）、薪資給予（四年後若落選，支付四年議員薪資）都被當作「閒聊」，並認定這些利益承諾與議長選舉無對價關係，有違經驗法則判斷。

國民黨立委賴士葆也表示，邱莉莉說從起訴到現在沒掉過一滴淚；面對這樣的判決，換成老百姓要為司法的沉淪掉淚了。