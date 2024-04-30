「角頭」臨演李振豪犯台版柬埔寨案…拐88人當豬仔 二審仍判刑18年

在電影「角頭」擔任臨演的竹聯幫分子李振豪犯「台版柬埔寨案」，與集團成員先後販賣88名國人至柬國從事電信詐欺，一審去年4月先判李18年徒刑，同年11月再另判李18年徒刑；案件上訴，台灣高等法院今就前案部分宣判，仍維持一審判決，判李振豪18年徒刑，可上訴。

2022年傳出有國人被誘騙至柬埔寨從事電信詐欺、被控制行動自由，檢警查緝2波救回數十人，檢方分2波起訴，法院也分2波審理。

2023年4月13日一審依人口販運、私行拘禁等罪判李振豪18年徒刑，其餘8名被告林晉宇、陳思瑋、黃炫逢、楊家豪、鄭學鴻、陳均翰、黃鈺真、王契文，分別判11年至16年6月徒刑。二審今撤銷楊家豪、陳均翰、黃鈺真的部分，分別改判9年6月、15年、9年徒刑，其餘人維持一審判決。

檢察官指控，李振豪等集團成員2021年11月起，與柬埔寨姓名不詳「八爺」、「筱白白」共組詐欺、人口販運集團，從事招募、接送、辦護照、訂機票及統計、記帳等發放報酬事宜，將國人運輸到柬國後，彼此協助監控被害人。

檢方查出，犯罪集團將被害人交付柬國買方，每賣1人獲得3到5萬元報酬，之後又與年籍不詳的「賈惇銘」、「Andy」、「竑毅」、「武男兄」、「山酥」合作，以台北市林森北路某大樓的7樓為據點，由李振豪與柬國據點對口接洽人口販運事宜。

李振豪等人利用臉書刊登博弈、遊戲客服、AV拍攝等廣告，誘騙失業、信用紅燈、高額負債、更生人、八大行業、走投無路或被仇家追殺的年輕人前往柬埔寨工作，但被害人到達柬埔寨後，護照隨即被沒收。應徵者被迫從事電信詐騙，若業績不佳則遭毆打、電擊、關入密閉空間，且遭恫「柬埔寨每天都有人賣器官」。