衣架電線狠抽、逼入水箱致溺斃 豐原父虐死6歲兒今哭了

台中市豐原區徐姓男子在去年間因氣兒子不聽管教，多次以衣架、傳輸線抽打、逼拿寶特瓶舉手罰站等方式體罰，導致男童在裝水水箱因橫紋肌溶解症，失能溺斃，徐被依凌虐未成年人致死罪起訴，國民法官昨起審理，陸續傳喚證人釐清案情，徐今開庭時，被法官問到與母親關係時，情緒崩潰落淚，直說「沒有人要接兒子，我自己沒用」，也坦認拿衣架教訓兒子時，「很大力修理」。

此起家暴凌虐兒童致死案，去年9月間由台中地檢署偵結起訴，由台中地院國民法官審理，全案排定在4月29日至1日連續審理，近日陸續傳喚死者同居人、中國醫藥大學兒童醫院醫師、法醫等多名證人作證，檢方也提示數位採證徐男手機中，拍攝管教男童時，要求男童「若不乖要關進裝水水箱」內的影片，以及涉案的衣架、電源線等犯案工具，釐清徐男的罪責。

檢方今天提示徐男在警詢、偵訊時的供述內容，提到男童溺斃當天，約在裝溫熱水的水箱內，水深及胸，長達一小時時間，男童從去年初開始，即有陸續被徐男毆打的紀錄，教訓男童時，除了打男童手腳、背部之外，男童也在掙扎過程中，撞擊地面，以及為了不讓男童身上傷勢，被學校教師、社工發現，持續幫男童請假的供詞。

徐男今天面對國民法官訊問時，被問到「與母親的關係」時，徐男忍不住情緒，哽咽落淚，直說與母親有口角爭執，因母親不喜歡她的同居人，小孩找不人顧，只能自己顧，自認「自己沒有用，沒有辦法去承擔」。

徐男也說，過去教訓小孩時，都會拿藥膏給小孩擦，後來看到小孩傷勢比較嚴重，才會拿水箱裝溫熱水，幫助小孩「加速退瘀」，不知道小孩會因此溺斃。

負責解剖的法醫曾柏元證稱，相驗男童時，發現男童蝶竇有積水、兩肺水腫、胸腔積液，有「溺水表徵」，不過因男童身高120公分，警方在案發後到場採證，輔以腎臟切片後，判斷死因是因橫紋肌溶解症，導致男童失能後溺水。

中國醫藥大學兒童醫院醫師張鈺孜也證稱，男童泡在有溫熱水的水箱內，雖然水深不深，但有可能因已有橫紋肌溶解症狀，而加快失能，導致男童失去意識後掉進水裡，無法自救。

國民法官在昨天、今天陸續完成傳喚證人、提示證據、涉犯法條論告等程序後，明天將進行科刑辯論，預定明天下午5時30分宣判此案。