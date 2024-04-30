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大葉大學前校長梁卓中涉詐財 判1年1月緩刑2年

中央社／ 彰化30日電

大葉大學前校長梁卓中任內涉嫌以假採購虛開發票核銷，與職員共謀新台幣67萬餘元。彰化地方法院日前依詐欺罪判處梁卓中1年1月徒刑，緩刑2年，並支付公庫43萬7675元。

根據彰化地方檢察署起訴內容，梁卓中於民國89年進入大葉大學任教，100年8月至110年7月先後擔任大葉大學副校長及校長。

梁卓中在校期間幫學校主持「水下載具壓力殼及重要附屬結構應用技術先期研發（II）」、「潛艦國造研究發展專案計畫」、「類潛艦噪音形象預估技術之建立與音頻特徵之探討」等專案計畫。

檢方查出，梁卓中明知學校向廠商辦理採購，應實際購買才能向學校請款，卻指示總務處余姓職員向廠商詢價，取得報價單及填寫庶務單，再以專案計畫主持人身分提出申請獲簽核後，請廠商開出統一發票或收據，由不知情學生蓋章驗收。

廠商收到學校會計室撥付款項後扣除稅捐，將67萬5349元交給梁卓中及余姓職員。檢察官去年依加重詐欺、偽造文書等罪嫌，將梁卓中、余姓職員以及9名廠商提起公訴。

彰化地方法院判決書指出，因被告自白犯罪，檢察官聲請改依協商程序判決，11名被告依犯3人以上共同詐欺取財罪判刑，其中梁卓中與余姓職員各判1年1月、6月刑期，均緩刑2年，分別須向公庫支付43萬7675元、36萬7675元。

其餘9名廠商皆判刑1年，緩刑2年，並向公庫支付6萬元。可上訴。

大葉大學前校長梁卓中。本報資料照片
大葉大學前校長梁卓中。本報資料照片

大葉大學 彰化 詐欺

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