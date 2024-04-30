NET法律戰開打！先告基市府護產權再求償大日公司 下午開辯論庭

基隆市東岸廣場（地下停車場、地上商場）重新招商引發爭議，基市府、原營運廠商大日公司和協力廠商主富服裝公司（NET），法律戰逐步開打。NET訴請法院裁判東岸商場2至4樓所有權案，4月17日開庭，3方共9名律師論辯。NET也對大日興訟求償，排定今天下午開庭。

基市府去年辦理東岸廣場重新招商，由微風集團出線，今年2月1日起取得經營權。市府1日31日安排微風和大日人員，完成停車場點移交作業，但因NET主張出資興建地上2至4樓建物，為了護產抗拒點交。市府2月1日凌晨強制點交商場中控室等公共區域，引爆NET和市府間戰火。

NET提起民事訴訟，尋求法院裁判東岸商場2至4樓建物所有權歸屬。基隆地院4月17日第1次開庭，因市府提出反訴，要求NET返還建物，併案審理。大日因與市府、NET都有官司，主張具與此案具利害關係，用參加人的身分出庭。審判長聽取3方陳述意見、聲請調查證據等內容後，宣布6月5日再次開庭。