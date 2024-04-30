國安密帳案劉冠軍台北市5層別墅下月拍賣 底價5800萬

國安局前出納組組長劉冠軍侵吞國安密帳上億元，劉以孟子雯華名義買下台北市木柵五層樓別墅，士林地檢署囑託行政執行署台北分署變價拍賣，台北分署已擇定5月7日在「123聯合拍賣會」公開拍賣，底價訂5800萬元。

劉冠軍1999年涉嫌利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，並於案發後立即潛逃出境，士林地檢署聲請單獨宣告沒收劉冠軍與配偶孟雯華名下財產。

士林地院審理，裁准沒收孟雯華位於台北市文山區秀明路1段129巷25號房屋，以及劉冠軍未扣案犯罪所得1億5404萬5007元。

台北分署表示，士林地檢署囑託台北分署變價的房產為5層樓建築，土地持分面積合計153.97平方公尺，建物樓層面積含增建部分約457.39平方公尺，拍定後點交，拍賣底價為5800萬元。

此外，同一天台北分署也將拍賣欠稅大戶、東帝士集團創辦人陳由豪名下位於新北市石碇區及深坑區的18筆土地，這18筆土地現為雜木林，面積合計約79.1公頃，分2標拍賣，底價合計6億946萬元。