基泰大直損鄰案／建築師未勘驗 偽造損害無關施工

「基泰大直」工地主任張博翔（右）。圖／報系資料照 「基泰大直」施工致鄰房毀損案，檢方查出，基泰工程部副理邱丞鴻及工程部人員張博翔涉嫌縮短建案連續壁厚度，福益公司技師劉豐壽未實地丈量；建案坍塌前，居民已向台北市政府都發局提出鄰損申請，建築師王德生未現場勘驗，卻簽下了損害責任歸屬初步認定書等文件。

檢方調查，張博翔去年三月九日在建案工地辦理連續壁勘驗，在「承造人及專任工程人員施工勘驗報告表」各檢查項目後方打圈，製造營造業技師檢查、連續壁按核准圖施工無誤及構造尺寸與核准圖相符等假象。

福益公司技師劉豐壽名義上擔任基泰大直建案專任工程人員，雖不知建案連續壁實際上未按圖施作，但當天勘驗時無實際檢視、丈量連續壁尺寸，就在施工勘驗報告表營造業技師欄位簽名、用印後交給張。

張博翔再將施工勘驗報告表連同其餘勘驗文件，交由跑照人員上傳至台北市建管處電腦系統，由建管處人員線上書面審查，將不實事項登載於公文電磁紀錄。

「基泰大直」建築師王德生（中）。圖／報系資料照

檢方也查出，去年四、五月間，就有基泰大直鄰近的廿三名住戶向北市都發局提出建案施工造成鄰房受損申請書，都發局函請基泰、福益及王德生建築師事務所需現場勘查，期限內出具「台北市建築工程施工損鄰疑義事件初步安全認定書」及「台北市建築工程施工損鄰疑義事件損害責任歸屬初步認定書」。

張博翔收文後排定去年五月十七日及六月十二日勘查，王德生未到場，仍兩度在廿三份「損害責任歸屬初步認定書」上簽名用印。

張博翔再以福益公司名義製作函文，登載「本案監造人」、「勘查鄰房現況」及「判定損害責任非屬施工造成」等不實內容，發函台北市都發局，誤導市府人員。