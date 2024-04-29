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台版神鬼交鋒…她用1招騙過戶政外交部 假身分躲19年還爽出國39次

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

王姓女子靠著楊姓女看護幫忙，成功騙過戶政及外交部，不僅躲過追訴期，還爽出國39次。護照示意圖。本報資料照片
王姓女子靠著楊姓女看護幫忙，成功騙過戶政及外交部，不僅躲過追訴期，還爽出國39次。護照示意圖。本報資料照片

王姓女子19年前因毒品案被檢方通緝還被限制出境，父親卻請楊姓女看護幫忙，由楊女拿著王女照片，成功申辦以「楊女」為名的身分證護照，王女靠著「楊女」身分躲藏19年，還成功進出國門39次，直到前年才被發現，法院依違反入出國移民法、護照條例，判王女3年徒刑，楊女則處有期徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，楊女（本姓王，2021年才改姓楊）當時為王父的看護；2003年，王女因涉入毒品案，被台中地檢署發布通緝，並被限制出境。

王父擔心愛女被關，見楊女年紀、外貌與王女相仿，請楊女以王女照片至戶政事務所、外交部南部辦公室申辦身分證及護照；身分證、護照資料雖為楊女，但證件上的照片則為王女，自此王女便拿著楊女的「假身分」冒名過活。

2021年10月，王女因徒刑執行時效消滅撤銷通緝，隔年1月她因通緝消滅，跑到戶政事務所更名，將名字變更為楊女舊名，打算從此以新身分過活，卻被外交部人員發覺護照照片有異，函請警方調查，全案才曝光。

檢警發現，楊女除2003年幫王女申辦「假護照」，2013年再以同樣手法，委託旅行社幫王女代辦護照，兩次都未被外交部人員發現。

檢警偵訊時，王女坦承當時因案通緝，是父親告訴她楊女的姓名及身分證號，便使用楊女身分生活，但她是2012年父親過世前，才從父親手中拿到假護照。

楊女則稱當時是配合王父要求，以自己名義申辦貼有王女照片的身分證跟護照，但王女拿她護照出國她並不知情。

檢警根據出入境紀錄，發現王女從2012年起至2016年間，拿著「楊女」的護照出國多達39次，短則當天歸國，長則出國4、5天。

法院審理後，法官依據兩人犯行，王女持「假護照」出國39次，每次論1罪，依禁止出國處分而出國罪、冒名使用他人護照罪，各處7至8月有期徒刑，合併應執行3年，楊女依交付護照供冒名使用罪，處有期徒刑4月，得易科罰金。可上訴。

至於楊女幫王女代辦「假身分證」部分，因當時戶籍法並未對變造身分證科以刑責，基於罪刑法定主義及法律不溯及既往原則，判楊女無罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

護照 身分證

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