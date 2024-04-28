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高市認女警控男警性騷擾不成立 遭法院撤銷確定

中央社／ 高雄28日電

時任高雄鳳山警分局1名女警指控蘇姓男警108年間以言詞性騷擾，經高市性騷擾防治會調查認定不成立，女警改提行政訴訟，一審成功撤銷原處分。高市社會局不服上訴，最高行政法院判駁回定讞。

一審經高雄高等行政法院調查，發現高雄市性騷擾防治會議記錄沒有記載任何委員或主席發言內容、決議前意見討論及相關思辨資訊，且會議主席推派過程有瑕疵，主席也沒有對議案進行投票表決或詢問全體委員是否均無意見等，難以認定會議決議「性騷擾事件不成立」符合法定正當程序，判撤銷。

高雄市政府社會局上訴進入二審，經最高行政法院調查，會議記錄僅有案由、說明及決議結果，沒有記載表決方法及結果，且會議主席沒有徵詢出席委員是否均無異議，也沒有討論、表決確認有無獲出席委員2分之1以上同意，認定會議決議違反高雄市政府性騷擾防治會設置要點等，判駁回。

社會局表示，此案為5年前案件，尊重法院判決，後續將依判決意旨處置，全力保障受害人權益。

社會局指出，審議會現由23名委員組成，外聘委員占69.5%，女性委員占56.5%，並修正會議決議方式，由調查委員逐案報告讓委員充分表達意見，也加入表決程序並列入記錄。

高雄市警察局鳳山分局副分局長張明彰接受媒體聯訪表示，尊重法院裁定也持續督促各單位營造友善工作環境，勿再有類似情形發生。警方表示，事後記蘇男申誡1次並調至其他派出所。

全案起因女警申訴同派出所蘇姓男警民國108年4月至5月間以言詞性騷擾，經鳳山分局調查後認定性騷擾成立，但蘇男不服向高雄市社會局提起再申訴，由高雄市政府性騷擾防治會指派3名委員組成調查小組，作成性騷擾事件再申訴調查報告，認為蘇男以Line傳送「反正躺下來差不會很多、我會不會一直只看到胸」、「我只想玩女警」等訊息給女警行為不構成性騷擾，女警不服提起行政訴訟。

時任高雄鳳山警分局1名女警指控蘇姓男警108年間以言詞性騷擾，經高市性騷擾防治會調查認定不成立，女警改提行政訴訟，一審成功撤銷原處分。高市社會局不服上訴，最高行政法院判駁回定讞。圖為高雄市鳳山警分局。聯合報記者／林保光 攝影
時任高雄鳳山警分局1名女警指控蘇姓男警108年間以言詞性騷擾，經高市性騷擾防治會調查認定不成立，女警改提行政訴訟，一審成功撤銷原處分。高市社會局不服上訴，最高行政法院判駁回定讞。圖為高雄市鳳山警分局。聯合報記者／林保光 攝影

女警 性騷擾 高雄市

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