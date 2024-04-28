台中2女牽幼童過行人穿越道遭汽車撞上 1人受傷

張姓女子與另名女子，日前帶2名幼童牽行，步行經過台中市南屯區某路口行人穿越道，遭林姓男子開車撞上，張女擦挫傷，幸其他人及時跳開未受波及，事故原因待警方調查釐清。

台中市警察局第四分局今天表示，警方24日晚間6時51分獲報，南屯區五權西路二段與向心路口有自小客車撞行人案件，立即派遣警力到場處理。

警方調查，事發當時22歲張女與另名女子，帶2名幼童牽行陪同步行，沿向心路行人穿越道要穿越馬路，76歲林姓男子則駕駛自小客車，沿向心路外側車道往北方向行駛，要左轉五權西路二段，在路口時撞上張女，林男肇事後立即停車。

事故造成張女擦挫傷，其他行人見狀立即跳開，才避免遭受波及，張女經自行就醫治療後無大礙。

林男經警方酒測未飲酒，肇因警方初判林男左轉彎未依規定、駕駛汽車行經行人穿越道不暫停讓行人通過，事故原因待警方調查釐清。