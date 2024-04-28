移民署舉辦志工通譯教育訓練 她服務超過20年獲表揚
移民署台北市服務站積極精進志工及通譯人員服務知能與品質，日前舉辦一系列研習課程，同時表揚112年度優良志工林雪英，林雪英說，助人最快樂，是她維持活力的秘訣，雖然是付出，但志工服務也豐富她的生活，常遇到來諮詢的民眾在完成申辦流程後，還會專程來道謝，很感動。
移民署日前舉辦「113年志工及通譯服務人員教育訓練暨優良志工表揚活動」，同時表揚去年度優良志工林雪英，林雪英自警政署入出境管理局時期起就擔任志工，迄今已服務超過20年，細心傾聽民眾問題的她，親切回應並提供正確資訊與協助，幫助許多外籍人士及新住民。
林雪英受訪表示，付出的過程中自己也會得到回饋，內心是很富足的，「這就是志願服務魅力之所在，希望自己可以一直服務下去！」
為了因應今年入出國及移民法修法施行，台北市服務站同時安排最新居停留法令的課程，講解鬆綁台灣地區無戶籍國民申請居留及定居門檻、放寬來台就學之外國人及僑生畢業後在台覓職期最多2年以及提高台灣地區無戶籍國民及外國人逾期停居留罰鍰至1萬元以上5萬元以下等相關規定，透過課程提升對法規的了解並加深印象。
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